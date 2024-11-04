Зеленский заявил о десятикратном преимуществе БПЛА у России за последний год

04 ноября 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Россия обладает десятикратным преимуществом в БПЛА, по сравнению с прошлым годом, заявил Владимир Зеленский Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия получила десятикратное преимущество в беспилотниках, по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил украиский лидер Владимир Зеленский во время ставки с военным командованием. «Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше БПЛА, чем прошлой осенью. Мы должны полноценно им противодействовать», — написал Зеленский в соцсети. Он также отметил, что необходимо усилить работу систем противовоздушной обороны в ряде регионов своей страны. На днях в Минобороны РФ подтвердили удар по центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ. В этой атаке РФ использовала собственные беспилотники «Герань». Сам же Киев также активно использует дроны для атак по российским территориям. За сутки он может выпускать до нескольких десятков беспилотников, однако средства ПВО РФ успешно отражают удары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия получила десятикратное преимущество в беспилотниках, по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил украиский лидер Владимир Зеленский во время ставки с военным командованием. «Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше БПЛА, чем прошлой осенью. Мы должны полноценно им противодействовать», — написал Зеленский в соцсети. Он также отметил, что необходимо усилить работу систем противовоздушной обороны в ряде регионов своей страны. На днях в Минобороны РФ подтвердили удар по центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ. В этой атаке РФ использовала собственные беспилотники «Герань». Сам же Киев также активно использует дроны для атак по российским территориям. За сутки он может выпускать до нескольких десятков беспилотников, однако средства ПВО РФ успешно отражают удары.