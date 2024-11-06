06 ноября 2024

Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олаф Шольц вместе Кристианом Линднером и министром экономики Робертом Хабеком должен был вечером обсудить госбюджет на год
Олаф Шольц вместе Кристианом Линднером и министром экономики Робертом Хабеком должен был вечером обсудить госбюджет на год Фото:

Лидер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера. По данным немецких журналистов, это произошло на фоне возможного распада правящей коалиции.

«Шольц отправил в отставку Линднера», — указано в публикации газеты Die Welt. При этом обозреватели Bild рассказывают, что немецкий канцлер ранее отверг инициативу Линднера о досрочных выборах.

По мнению источников в политэлите государства, низкие рейтинги Шольца стали причиной раскола в коалиции и поставили под вопрос его участие в национальных выборах. По оценке американских аналитиков, недоверие со стороны населения вызвано решением поддержать Украину. Германия готовятся заключить «историческую» военную сделку с Киевом, отмечает «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера. По данным немецких журналистов, это произошло на фоне возможного распада правящей коалиции. «Шольц отправил в отставку Линднера», — указано в публикации газеты Die Welt. При этом обозреватели Bild рассказывают, что немецкий канцлер ранее отверг инициативу Линднера о досрочных выборах. По мнению источников в политэлите государства, низкие рейтинги Шольца стали причиной раскола в коалиции и поставили под вопрос его участие в национальных выборах. По оценке американских аналитиков, недоверие со стороны населения вызвано решением поддержать Украину. Германия готовятся заключить «историческую» военную сделку с Киевом, отмечает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...