Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии

Лидер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера. По данным немецких журналистов, это произошло на фоне возможного распада правящей коалиции.
«Шольц отправил в отставку Линднера», — указано в публикации газеты Die Welt. При этом обозреватели Bild рассказывают, что немецкий канцлер ранее отверг инициативу Линднера о досрочных выборах.
По мнению источников в политэлите государства, низкие рейтинги Шольца стали причиной раскола в коалиции и поставили под вопрос его участие в национальных выборах. По оценке американских аналитиков, недоверие со стороны населения вызвано решением поддержать Украину. Германия готовятся заключить «историческую» военную сделку с Киевом, отмечает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.