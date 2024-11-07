Юный шахматист из Златоуста Ремизов вошел в пятерку лучших в стране

Молодой шахматист из Златоуста (Челябинская область) Ярослав Ремизов вошел в топ-5 сильнейших спортсменов РФ. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, парень одержал победы на соревнованиях в Санкт-Петербурге.
«Златоустовский шахматист вошел в топ-5 „Гран-при России“. Студент Златоустовского техникума технологий и экономики Ярослав Ремизов выступил на известном шахматном турнире „Мемориал Михаила Чигорина 2024“», — сообщили в мэрии.
Ремизов учится на графического дизайнера и активно выступает как шахматист. Базой служит городской шахматный клуб, работающий на базе учебного заведения. Студент носит титулы международного мастера спорта ФИДЕ и мастера спорта России.
Шахматист выступил в турнире, где состязались 200 участников. Участниками соревнований были 11 международных гроссмейстеров, четыре международных мастера и еще 17 обладателей других международных шахматных званий. Житель Златоуста в девяти партиях одержал пять побед и четыре сыграл вничью.
Мемориал М.И.Чигорина является одним из старейших открытых турниров страны. Ежегодно в нем участвуют спортсмены из разных стран мира и регионов России. Победителями становились гроссмейстеры Константин Сакаев, Алексей Дреев, Михаил Кобалия, Сергей Волков и Кирилл Алексеенко.
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