Политологи раскрыли, почему для России БРИКС лучше Евросоюза

В октябре в Казани прошел саммит БРИКС. В нем приняли участие 33 страны и лидеры 24 государств, включая глав Китая, Индии и Турции. URA.RU обсудил с политологами, почему для России выгодно участие в БРИКС и в чем организация превосходит Евросоюз.
Можно ли сравнивать БРИКС и Евросоюз
Политолог Наталия Елисеева считает, что у БРИКС есть принципиальные отличия от Евросоюза. Из-за них организацию нельзя назвать альтернативой ЕС.
«БРИКС не создан для блокового противостояния. БРИКС — это органичный, естественный этап развития международных отношений», — считает Наталия Елисеева. «Самое главное, в нем никто не ставит ультиматумов. Нет такого, что участников заставляют делать что-то».
Руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин также считает, что БРИКС не является альтернативой Евросоюзу. Даже в структуре эти организации имеют большое количество отличий.
«У БРИКС пока нет своего единого парламента. Вопрос валюты тоже на стадии обсуждения», — отметил политолог.
Антон Бредихин добавил, что БРИКС имеет более глобальный формат, чем Европейский Союз. «Я вижу БРИКС как прямого конкурента Организации Объединенных Наций. Так как эта организация глобальна, то и сравнивать ее стоит все-таки с глобальными аналогами», — заявил Антон Бредихин.
В чем главное преимущество БРИКС
Наталия Елисеева отметила, что главное преимущество БРИКС — направленность организации на партнерство и равенство. Прямо сейчас в БРИКСе есть страны, которые находят общий язык и развиваются вместе, несмотря на разногласия.
«Наверное, основной пример, да, это Индия и КНР, у которых есть ряд противоречий, причём таких политических серьезных. Но, тем не менее, объемы торговли между странами растут и всё у них нормально», — привела пример Наталия Елисеева.
В чем выгода России участвовать в БРИКС
Политологи сходятся во мнении, что России выгодно участвовать в БРИКС. Особенно сейчас, когда на страна находится под санкциями.
«Россия, благодаря членству БРИКС, может нивелировать определённые санкции. Спокойно получать доступ к зарубежным технологиям и выгодной международной торговле, — объяснила Наталия Елисеева.
Антон Бредихин также добавил, что благодаря БРИКС реализуется та самая концепция многополярности. Этому помогает то, что в организации состоят страны, выступающие региональными лидерами.
«Например, Российская Федерация — это лидер Евразийского союза. Бразилия — лидер Меркосур (общий рынок стран Южной Америки — прим. URA.RU), а Южная Африка — лидер целого ряда южноафриканских стран», — объяснил политолог.
Чем для России БРИКС выгоднее Евросоюза
По мнению политологов, в БРИКС Россия выступает равноправным участником организации наряду с другими странами. В отличие от прошлого опыта сотрудничества с Европой.
«У нас были в свое время тесные взаимоотношения с Европой, которые строились на продаже газа, нефти и так далее. И Евросоюз не воспринимал нас как равных», — заявила Наталия Елисеева. «Здесь — вопрос равенства и того, что мы таким образом создаем новый формат международных отношений».
Антон Бредихин напомнил, что в 2011 году Владимир Путин, еще до активной фазы роста БРИКС, предлагал объединиться с Евросоюзом. Но идея так и не была реализована.
«Наш лидер говорил о том, что нужно создавать единую Европу от Лиссабона до Владивостока. И как раз тогда был презентован Евразийский союз, который в дальнейшем вполне мог быть сопряжен с Европейским союзом», — напоминает политолог. «Но мы видим, Европа не стала независимым политическим актором, и как результат — мы имеем конфронтацию с Европейским союзом».
Могут ли страны Европы вступить в БРИКС
Антон Бердихин считает, что в будущем крупные экономики Евросоюза, в теории, могут вступить в БРИКС. При условии, что страны Европы выберут курс в сторону суверенизации.
«Можно рассмотреть вхождение в БРИКС ведущих региональных центров Европейского союза. Например, Германии — как самой богатой и имеющей максимальную власть над другими странами ЕС страны», — предположил Антон Бердихин. «Говорить о такой перспективе можно, но опять же, в случае внешнеполитических изменений».
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