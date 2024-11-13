В Челябинской области начали чаще погибать дети на питбайках

В Челябинской области выросло количество смертельных аварий с участием детей, которые выехали на дороги общего пользования на питбайках и другом спортинвентаре. Об этом сообщил начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Иван Путков.
«К сожалению, в 2024 году мы фиксируем рост числа смертельных аварий с участием детей на питбайках и другом спортинвентаре. Они вопреки запретам выезжают на дороги общего пользования, не предназначенные для этого вида транспорта», — рассказал Путков на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».
Путков подчеркнул, что необходимо повышать осознанность поступков несовершеннолетних водителей спортивного инвентаря, а также их родителей, позволяющих такое поведение. Это позволит снизить количество трагедий. В региональной госавтоинспекции уже запланирован цикл пропагандирующих мероприятий, разъясняющих правила движения на этом виде транспорта.
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