В Челябинской области начали чаще погибать дети на питбайках

14 ноября 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Аварии с участием детей на спортинвентаре происходят на дорогах общего пользования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области выросло количество смертельных аварий с участием детей, которые выехали на дороги общего пользования на питбайках и другом спортинвентаре. Об этом сообщил начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Иван Путков. «К сожалению, в 2024 году мы фиксируем рост числа смертельных аварий с участием детей на питбайках и другом спортинвентаре. Они вопреки запретам выезжают на дороги общего пользования, не предназначенные для этого вида транспорта», — рассказал Путков на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». Путков подчеркнул, что необходимо повышать осознанность поступков несовершеннолетних водителей спортивного инвентаря, а также их родителей, позволяющих такое поведение. Это позволит снизить количество трагедий. В региональной госавтоинспекции уже запланирован цикл пропагандирующих мероприятий, разъясняющих правила движения на этом виде транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области выросло количество смертельных аварий с участием детей, которые выехали на дороги общего пользования на питбайках и другом спортинвентаре. Об этом сообщил начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Иван Путков. «К сожалению, в 2024 году мы фиксируем рост числа смертельных аварий с участием детей на питбайках и другом спортинвентаре. Они вопреки запретам выезжают на дороги общего пользования, не предназначенные для этого вида транспорта», — рассказал Путков на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». Путков подчеркнул, что необходимо повышать осознанность поступков несовершеннолетних водителей спортивного инвентаря, а также их родителей, позволяющих такое поведение. Это позволит снизить количество трагедий. В региональной госавтоинспекции уже запланирован цикл пропагандирующих мероприятий, разъясняющих правила движения на этом виде транспорта.