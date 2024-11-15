В районе Курахова окруженные украинские солдаты сдались после использования российскими военными дистанционно-управляемой звуковой боевой платформы. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».
«В ходе наступления ВС РФ группа военных ВСУ оказалась блокирована бойцами группировки войск „Центр“ на своей позиции севернее Курахово. Чтобы избежать бессмысленного кровопролития российские воины, призвали их сложить оружие, применив для этого дистанционно-управляемую боевую звуковую платформу», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В ответ на сопротивление украинских солдат, российская сторона применила артиллерийский огонь и листовки, прежде чем повторно отправить звуковую платформу. Машина с дистанционным управлением оборудована множеством громкоговорителей, способных передавать сообщения на значительные дистанции.
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