Какие праздники отмечаем 16 апреля 2025: приметы, что можно и нельзя делать

Середина апреля богата на православные, народные и международные праздники. 16 апреля 2025 года отмечается сразу несколько значимых дат: Всемирный день голоса, Великая среда Страстной седмицы и народный праздник Никита Водопол. Каждый из этих дней имеет свою историю, традиции и приметы, которые сформировались на протяжении столетий — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 16 апреля 2025
Великая среда: третий день Страстной седмицы
16 апреля 2025 года православные христиане отмечают Великую среду — третий день Страстной седмицы, последней недели перед Пасхой. Этот день имеет особое значение в православном календаре и связан с важными событиями из жизни Иисуса Христа.
История и значение праздника
В ночь со вторника на среду перед Пасхой Иисус Христос отдыхал у Симона-прокаженного в Вифании. Согласно евангельским повествованиям, именно в этот день в дом пришла раскаявшаяся грешница Мария Магдалина и омыла ноги Спасителя своими слезами, а голову умастила драгоценным миром в знак любви к Нему. Иисус простил ей грехи, а поступок женщины олицетворяет искреннее покаяние, к которому может прийти любой грешник.
В тот же день ученик Спасителя Иуда предал своего Учителя первосвященникам за 30 сребреников. По тем временам эта сумма была достаточной для приобретения небольшого земельного участка в предместье Иерусалима. В церковной службе Великой среды прославляется женщина-грешница и осуждается предательство Иуды.
Богослужения и традиции
В храмах в этот день проводятся особые богослужения. Утром служатся Часы и Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, а вечером — Великое Повечерие. Во многих церквях вечером также совершается общая исповедь. Именно в Великую среду в последний раз в году произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.
Что можно и нельзя делать 16 апреля 2025
В Великую среду верующие соблюдают строгий пост. По церковному уставу, в этот день полагается сухоядение — разрешается употреблять только хлеб, воду, соль, сырые овощи и фрукты, орехи, мед и сухофрукты.
По церковным правилам, в этот праздник запрещается конфликтовать, ругаться, думать о плохом. Нельзя посещать увеселительные мероприятия, петь, танцевать. Согласно народным поверьям, запрещается рубить дрова, шить, вязать и вышивать.
Дома в этот день традиционно проводят уборку: моют полы, выбивают ковры, выносят мусор. Жилище украшают к светлому празднику Пасхи цветами, готовят яйца к покраске и продукты для приготовления куличей.
Народный праздник 16 апреля 2025
Никита Водопол
16 апреля в народном календаре отмечается день Никиты Водопола (Ледолома) — праздник, связанный с весенним половодьем и началом рыболовного сезона.
История и значение праздника
Название праздника происходит от имени святого Никиты Исповедника, настоятеля Мидикийского монастыря, жившего в VIII-IX веках. Никита родился в Вифинийском городе Кесарии в христианской семье. В восьмилетнем возрасте остался сиротой — мать умерла, а отец принял монашество. Воспитывала мальчика бабушка, привившая ему любовь к православной вере.
С юных лет Никита служил послушником у затворника Стефана и в храме. По настоянию учителя он отправился в Мидикийский монастырь, где через семь лет службы был рукоположен в священники. Впоследствии стал настоятелем обители. Никита был наделен даром чудотворения — возвращал речь глухонемым, изгонял бесов, исцелял безумных.
В период иконоборческой ереси император пытался склонить Никиту к расколу, но тот остался верен своим убеждениям. За это его дважды бросали в темницу, где он провел в общей сложности шесть лет, продолжая совершать чудеса. Святой Никита умер в 824 году.
Традиции и приметы
День Никиты Водопола получил свое название из-за того, что к этому времени обычно начинается активное таяние снега и весенний ледоход. Льдины «гуляют» по рекам, и крестьяне внимательно следили, чтобы паводок не нанес ущерба своим разливом. Высоту будущего разлива определяли по разным приметам: по расположению гнезд кулика или кротовых нор — считалось, что эти животные никогда не устраивают свои жилища ниже границы будущего подъема воды.
По народным поверьям, именно 16 апреля просыпается после зимней спячки водяной. Считалось, что после длительного сна он пребывает в дурном расположении духа, и его необходимо задобрить, иначе он со злости передавит всю рыбу, оставит рыбаков без улова и уплывет в другое место. С полуночи люди несли к водоемам угощения для духа воды: вино, водку, хлеб, кашу, куриные потроха.
Особенно старались задобрить водяного рыбаки. Они выливали в реку масло и просили удачи в промысле. Самые суеверные из них готовили особый подарок — за три дня до Никитиного дня покупали у цыган, не торгуясь, самую худую лошадь, откармливали ее хлебом и жмыхом, а в последний вечер вымазывали медом, вплетали в гриву ленты и топили в реке. Считалось плохой приметой, если водяной отказывался принимать дар.
Народные приметы на 16 апреля 2025
- Если день выдался дождливым, это предвещает холодную и ненастную весну.
- Северный ветер в этот день сулит скорый дождь.
- Зацвела мать-и-мачеха — жди беды.
- Если лед к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет плохим.
Международные праздники 16 апреля 2025
Всемирный день голоса
16 апреля во всем мире отмечается Всемирный день голоса (World Voice Day) — международный праздник. Праздник, посвященный феномену человеческого голоса и его роли в жизни людей.
История праздника
Идея отмечать этот день появилась в конце 1990-х годов. Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская Академия отоларингологии в 2002 году. Однако история праздника началась еще раньше — в 1999 году в Бразилии был установлен Национальный день голоса. Это была совместная инициатива врачей, логопедов и учителей пения, принадлежавших к бывшей ассоциации «Бразильское общество ларингологии и голоса».
Бразильской инициативе последовали другие страны, такие как Аргентина и Португалия, и Национальный день голоса Бразилии стал Международным днем голоса. В 2002 году мероприятие получило название «Всемирный день голоса». В России традиция отмечать День голоса появилась в 2006 году.
Цель и значение праздника
Основная цель учреждения Международного дня голоса — привлечение внимания врачей-специалистов и всех людей на Земле к феномену человеческого голоса. Голос — это дар, позволяющий людям общаться, выражать эмоции и чувства, радовать окружающих красотой звучания.
Праздник призван подчеркнуть необходимость предотвращения проблем с голосом, реабилитации девиантного или больного голоса, тренировки артистичного голоса и исследования функций и применения голоса в различных сферах жизни. Постановка голоса изучается и применяется во многих дисциплинах: медицине, патологии речи, музыке, физике, психологии, фонетике, искусстве и биологии.
Традиции и мероприятия
Традиционно 16 апреля проводятся различные мероприятия с участием врачей-специалистов, чья специализация связана с поддержанием здоровья голоса человека, профилактикой и лечением заболеваний голосового аппарата. Семинары, лекции и симпозиумы собирают фониатров, оториноларингологов, невропатологов, эндокринологов и других специалистов для обмена опытом.
Отдельные мероприятия организуют представители профессий, в которых голос играет ключевую роль: дикторы, теле- и радиоведущие, актеры, певцы, журналисты. Например, в 2015 году послом Международного дня голоса в России стала оперная певица Светлана Феодулова — обладательница самого высокого голоса в мире.
Непременным участником мероприятий, посвященных Международному дню голоса в России, является Федеральный научно-клинический Центр оториноларингологии.
Забота о голосе в современном мире
По статистике, в России голосовые нарушения затрагивают до 51% людей, а чаще всего с ними сталкиваются представители «говорящих» профессий. До 90% людей, чья работа связана с постоянным использованием голоса, сталкиваются с различными нарушениями.
Среди интересных методов осознания важности голоса выделяется «Час тишины» — практика, предложенная британскими специалистами. Во время повседневной активности или работы предлагается прекратить использовать голос на один час и попытаться решить все возникающие вопросы и проблемы без его использования.
Для сохранения здоровья голоса специалисты рекомендуют: поддерживать режим сна и полноценно отдыхать. Не переохлаждаться. Соблюдать правильный рацион. Избегать сильногазированных и кофеиносодержащих напитков. Исключить употребление холодной, горячей, острой или слишком соленой пищи. Отказаться от курения. Не шептать при проблемах с голосом (это только усиливает перенапряжение связок)
В современном мире многие воспринимают голос как данность и не задумываются о том, какая нагрузка ложится на этот хрупкий инструмент. Всемирный день голоса — отличное напоминание о том, как важно заботиться о своем голосе ради сохранения его красоты и здоровья.
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