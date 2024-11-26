Бортников: НАТО усиливает влияние в СНГ, создавая очаги напряженности

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НАТО влияет на политические процессы в СНГ, заявил Бортников Фото:

НАТО усиливает свое влияние на страны СНГ, создавая очаги напряженности. С таким заявлением выступил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Замечу, что натовцы действуют по многократно отработанному лекалу. Создавая и подпитывая очаги напряженности», — передает слова Бортникова ТАСС.

Он также подчеркнул, что после разрастания напряженности альянс предлагает свои услуги для разрешения конфликтов. По словам директора ФСБ, таким образом НАТО оказывает непосредственное воздействие на социально-политические процессы в конкретном регионе.

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НАТО усиливает свое влияние на страны СНГ, создавая очаги напряженности. С таким заявлением выступил директор ФСБ России Александр Бортников. «Замечу, что натовцы действуют по многократно отработанному лекалу. Создавая и подпитывая очаги напряженности», — передает слова Бортникова ТАСС. Он также подчеркнул, что после разрастания напряженности альянс предлагает свои услуги для разрешения конфликтов. По словам директора ФСБ, таким образом НАТО оказывает непосредственное воздействие на социально-политические процессы в конкретном регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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