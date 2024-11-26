Бортников: НАТО усиливает влияние в СНГ, создавая очаги напряженности

26 ноября 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

НАТО влияет на политические процессы в СНГ, заявил Бортников Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО усиливает свое влияние на страны СНГ, создавая очаги напряженности. С таким заявлением выступил директор ФСБ России Александр Бортников. «Замечу, что натовцы действуют по многократно отработанному лекалу. Создавая и подпитывая очаги напряженности», — передает слова Бортникова ТАСС. Он также подчеркнул, что после разрастания напряженности альянс предлагает свои услуги для разрешения конфликтов. По словам директора ФСБ, таким образом НАТО оказывает непосредственное воздействие на социально-политические процессы в конкретном регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО усиливает свое влияние на страны СНГ, создавая очаги напряженности. С таким заявлением выступил директор ФСБ России Александр Бортников. «Замечу, что натовцы действуют по многократно отработанному лекалу. Создавая и подпитывая очаги напряженности», — передает слова Бортникова ТАСС. Он также подчеркнул, что после разрастания напряженности альянс предлагает свои услуги для разрешения конфликтов. По словам директора ФСБ, таким образом НАТО оказывает непосредственное воздействие на социально-политические процессы в конкретном регионе.