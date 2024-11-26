НАТО усиливает свое влияние на страны СНГ, создавая очаги напряженности. С таким заявлением выступил директор ФСБ России Александр Бортников.
«Замечу, что натовцы действуют по многократно отработанному лекалу. Создавая и подпитывая очаги напряженности», — передает слова Бортникова ТАСС.
Он также подчеркнул, что после разрастания напряженности альянс предлагает свои услуги для разрешения конфликтов. По словам директора ФСБ, таким образом НАТО оказывает непосредственное воздействие на социально-политические процессы в конкретном регионе.
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