Задержанный в Курской области чиновник подозревается в хищении миллиарда

Срочная новость
Врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров, задержанный ранее, подозревается в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений под Белгородом. Об этом сообщил источник ТАСС.
новость из сюжетаМиллиардные хищения в правительстве Белгородской области
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!