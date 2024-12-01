Фигурант дела о некачественных бронежилетах для МО пошел на сделку со следствием

Фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны (МО) РФ Вячеслав Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Это следует из официальных судебных документов.
«Обвиняемый <...> активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве», — сказано в документах. Информацию об этом передает РИА Новости.
Басманный суд Москвы отпустил Портянникова под домашний арест, отклонив ходатайство следствия о продлении его стражи. Согласно данным следствия, мужчина, занимая должность директора по организационному направлению в ООО «КонцептАвиапром», участвовал в махинациях с госконтрактом на поставку бронежилетов, которые не соответствовали требованиям контракта.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал представителей компании «Пикет» по обвинению в хищении на сумму в 2,4 миллиарда рублей. Отмечается, что эти средства были выделены на поставку бронежилетов для российской армии.
Компания получила госконтракт на поставку бронежилетов для Вооруженных сил Российской Федерации. Однако продукт не соответствовал стандартам, прописанным в контракте с Минобороны РФ.
Гендиректор ООО «ГК „Пикет“» Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко были арестованы. Суд наложил арест на имущество родственников обвиняемых, включая жилые помещения и автомобиль, передает RT. Фигурантами дела также стали: Астапенко В .Ф., Портянников В .В ., Илькевич В .Н., Ермаков А.Ю. и Семенихин С .Н.. Их обвиняют в даче взятки и посредничестве в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.