Что можно есть на ночь без ущерба для организма

Для того чтобы утолить ночной голод, лучше съесть овощи, фрукты, курицу или индейку, а также яйца. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Парацельс» Дмитрий Федулов.
«Если проснулся аппетит поздней ночью, съешьте овощи (свежие или тушеные), овощной салат, запеченную куриную грудку, индейку или пару яиц. <...> Так можно утолить голод на ночь и при этом принести пользу организму недостающими ингредиентами», — рассказал Федулов «Газете.Ru». Он напомнил, что выбранное на ночь блюдо должно быть небольшим, примерно 100 граммов.
Федулов советует завершать прием пищи за 2-3 часа до отхода ко сну, чтобы обеспечить отдых пищеварительной системе и всему организму. Важно правильно распределить прием пищи в течение дня, сосредотачивая основное потребление калорий в утренние и дневные часы, отмечает гастроэнтеролог. На ужин не следует употреблять бобовые, картофель, кукурузу, виноград, бананы и сладкие груши.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.