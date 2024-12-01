Что можно есть на ночь без ущерба для организма

Гастроэнтеролог Федулов: утолить голод на ночь можно овощами и индейкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Овощи или овощной салат подойдут для ночного перекуса
Овощи или овощной салат подойдут для ночного перекуса Фото:

Для того чтобы утолить ночной голод, лучше съесть овощи, фрукты, курицу или индейку, а также яйца. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Парацельс» Дмитрий Федулов.

«Если проснулся аппетит поздней ночью, съешьте овощи (свежие или тушеные), овощной салат, запеченную куриную грудку, индейку или пару яиц. <...> Так можно утолить голод на ночь и при этом принести пользу организму недостающими ингредиентами», — рассказал Федулов «Газете.Ru». Он напомнил, что выбранное на ночь блюдо должно быть небольшим, примерно 100 граммов.

Федулов советует завершать прием пищи за 2-3 часа до отхода ко сну, чтобы обеспечить отдых пищеварительной системе и всему организму. Важно правильно распределить прием пищи в течение дня, сосредотачивая основное потребление калорий в утренние и дневные часы, отмечает гастроэнтеролог. На ужин не следует употреблять бобовые, картофель, кукурузу, виноград, бананы и сладкие груши.

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Для того чтобы утолить ночной голод, лучше съесть овощи, фрукты, курицу или индейку, а также яйца. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Парацельс» Дмитрий Федулов. «Если проснулся аппетит поздней ночью, съешьте овощи (свежие или тушеные), овощной салат, запеченную куриную грудку, индейку или пару яиц. <...> Так можно утолить голод на ночь и при этом принести пользу организму недостающими ингредиентами», — рассказал Федулов «Газете.Ru». Он напомнил, что выбранное на ночь блюдо должно быть небольшим, примерно 100 граммов. Федулов советует завершать прием пищи за 2-3 часа до отхода ко сну, чтобы обеспечить отдых пищеварительной системе и всему организму. Важно правильно распределить прием пищи в течение дня, сосредотачивая основное потребление калорий в утренние и дневные часы, отмечает гастроэнтеролог. На ужин не следует употреблять бобовые, картофель, кукурузу, виноград, бананы и сладкие груши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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