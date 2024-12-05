Синоптики резко поменяли прогноз, пообещав челябинцам снег в декабре. Скрин

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Снегопад. Челябинск, тротуар, уборка снега, зима, снегопад, климат, дворник
Челябинцев ожидает снежный декабрь Фото:

Спустя сутки синоптики резко поменяли прогноз погоды для жителей Челябинска. Теперь они обещаю многочисленные снегопады на протяжении всего декабря — вплоть до Нового года. Это следует из обновленного прогноза метеорологов.

«До конца декабря снегопады в Челябинске будут идти практически каждый день. В основном это будут небольшие осадки, а в некоторые дни — 17, 20, 21, 24, 25 и 28 декабря, снег будет идти более интенсивно», — следует из данных синоптиков Гисметео».

Это кардинально отличается от недавнего прогноза. Из него следовало, что жители Челябинска останутся на Новый год без снега, поскольку абсолютно бесснежные дни будут преобладать до конца декабря.

Судя по прогнозам, декабрь готовит испытания для челябинцев и коммунальщиков
Судя по прогнозам, декабрь готовит испытания для челябинцев и коммунальщиков

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Спустя сутки синоптики резко поменяли прогноз погоды для жителей Челябинска. Теперь они обещаю многочисленные снегопады на протяжении всего декабря — вплоть до Нового года. Это следует из обновленного прогноза метеорологов. «До конца декабря снегопады в Челябинске будут идти практически каждый день. В основном это будут небольшие осадки, а в некоторые дни — 17, 20, 21, 24, 25 и 28 декабря, снег будет идти более интенсивно», — следует из данных синоптиков Гисметео». Это кардинально отличается от недавнего прогноза. Из него следовало, что жители Челябинска останутся на Новый год без снега, поскольку абсолютно бесснежные дни будут преобладать до конца декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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