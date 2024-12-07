В Челябинске рядом с телом ребенка нашли два газовых баллончика

В Челябинске возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка в компьютерном клубе

Уголовное дело возбуждено по причинение смерти по неосторожности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полиция и следственные органы проводят проверку по обстоятельствам гибели 13-летнего ребенка в компьютерном клубе. Трагедия произошла 8 декабря, между шестью и семью часами утра у дома № 38 по улице Агалакова, а рядом с телом мальчика нашли два газовых баллончика.

«По данному факту в региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно, несовершеннолетний с друзьями находился в компьютерном клубе в ночью. Позже у здания, в котором расположен клуб, подросток потерял сознание и упал. Рядом с телом находились два баллона бытового газа», — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В областном главке отмечают, что информация о несчастном случае поступила в дежурную часть от наряда ППС, патрулирующего Ленинский район. Сейчас полиция проводит работы с законными представителями погибшего и выясняет обстоятельства его нахождения в ночное время в компьютерном клубе.

Ранее сообщалось, что мальчик умер в компьютерном клубе Gamers Guild в Ленинском районе Челябинска. По словам очевидица, у ребенка «разорвались легкие» от вдыхаемого газа.