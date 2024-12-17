Адвокат Людмила Айвар: молодежь не нужно завлекать в брак получением выгоды

Адвокат Айвар: выгода, которую обещают за вступление в брак, вредит семье
© Служба новостей «URA.RU»
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Выгода, которую обещают молодым за вступлением в брак, не укрепляют семью
Выгода, которую обещают молодым за вступлением в брак, не укрепляют семью Фото:

Не нужно обещать молодежи материальные выгоды за вступление в брак, потому что после получения выгоды такие семьи распадаются, считает председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар. Адвокат принимала участие в пресс-конференции «Семейное право и медиативный подход». Трансляция велась на сайте «Россия сегодня».

«Браки не должны быть выгодоприобритаемыми. Сейчас государство пытается завлечь в браки различными выплатами. Но в итоге, получив эту выгоду, семьи распадаются, — заявила Айвар. — Нужно уходить от этой практики».

Последствия разводов в первую очередь касаются детей. «Браки у нас скороспелые, а разводы очень легкие, — считает адвокат. — Государство не вмешивается в семейные отношения. У нас совершенно не работает институт примирения. Всего три месяца нужно, чтобы развестись». Айвар отметила, что разводы должны быть тяжелыми.

С мнением Айвар согласилась руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович. «Семьям в первую очередь нужны не подарки, семья необходимо обеспечить нормальный заработок. Семья должна быть успешной».

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Не нужно обещать молодежи материальные выгоды за вступление в брак, потому что после получения выгоды такие семьи распадаются, считает председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар. Адвокат принимала участие в пресс-конференции «Семейное право и медиативный подход». Трансляция велась на сайте «Россия сегодня». «Браки не должны быть выгодоприобритаемыми. Сейчас государство пытается завлечь в браки различными выплатами. Но в итоге, получив эту выгоду, семьи распадаются, — заявила Айвар. — Нужно уходить от этой практики». Последствия разводов в первую очередь касаются детей. «Браки у нас скороспелые, а разводы очень легкие, — считает адвокат. — Государство не вмешивается в семейные отношения. У нас совершенно не работает институт примирения. Всего три месяца нужно, чтобы развестись». Айвар отметила, что разводы должны быть тяжелыми. С мнением Айвар согласилась руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович. «Семьям в первую очередь нужны не подарки, семья необходимо обеспечить нормальный заработок. Семья должна быть успешной».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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