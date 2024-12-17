Адвокат Людмила Айвар: молодежь не нужно завлекать в брак получением выгоды

Не нужно обещать молодежи материальные выгоды за вступление в брак, потому что после получения выгоды такие семьи распадаются, считает председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар. Адвокат принимала участие в пресс-конференции «Семейное право и медиативный подход». Трансляция велась на сайте «Россия сегодня».
«Браки не должны быть выгодоприобритаемыми. Сейчас государство пытается завлечь в браки различными выплатами. Но в итоге, получив эту выгоду, семьи распадаются, — заявила Айвар. — Нужно уходить от этой практики».
Последствия разводов в первую очередь касаются детей. «Браки у нас скороспелые, а разводы очень легкие, — считает адвокат. — Государство не вмешивается в семейные отношения. У нас совершенно не работает институт примирения. Всего три месяца нужно, чтобы развестись». Айвар отметила, что разводы должны быть тяжелыми.
С мнением Айвар согласилась руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович. «Семьям в первую очередь нужны не подарки, семья необходимо обеспечить нормальный заработок. Семья должна быть успешной».
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