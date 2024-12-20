С пермского космодрома запустили первые ракеты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Краснокамские школьники мечтают о космосе
Краснокамские школьники мечтают о космосе Фото:

В минувшие выходные школьники из города Краснокамска (Пермский край) отправили в космос 35 ракет с письмами инопланетянам. Импровизированный космодром появился на территории Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ). Идея принадлежит детям сотрудников предприятия.

«Летом на заводе прошли инженерные игры, и ребята предложили, что пора отправить технику КРМЗ на Луну, Марс и другие планеты. Инопланетянам ведь нужна сельхозтехника, чтобы кормить марсианских коров», — поделились организаторы.

Идею поддержало руководство КРМЗ и изобретатель Раиль Галеев. Под его руководством ребята познакомились с основами физики и моделирования и склеили модели космических ракет. Бумажным летательным аппаратам дали названия: «Союз», «Восток», «За Москву», «Панка живы», «Миха-1», «СССР», «Сигма бой», «Леха-1», «Вперед!».

Существ внеземного происхождения школьники поздравили с наступающим Новым годом и пригласили посетить завод. Ракеты запустили с помощью специального устройства — установки для создания давления воздуха.

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В минувшие выходные школьники из города Краснокамска (Пермский край) отправили в космос 35 ракет с письмами инопланетянам. Импровизированный космодром появился на территории Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ). Идея принадлежит детям сотрудников предприятия. «Летом на заводе прошли инженерные игры, и ребята предложили, что пора отправить технику КРМЗ на Луну, Марс и другие планеты. Инопланетянам ведь нужна сельхозтехника, чтобы кормить марсианских коров», — поделились организаторы. Идею поддержало руководство КРМЗ и изобретатель Раиль Галеев. Под его руководством ребята познакомились с основами физики и моделирования и склеили модели космических ракет. Бумажным летательным аппаратам дали названия: «Союз», «Восток», «За Москву», «Панка живы», «Миха-1», «СССР», «Сигма бой», «Леха-1», «Вперед!». Существ внеземного происхождения школьники поздравили с наступающим Новым годом и пригласили посетить завод. Ракеты запустили с помощью специального устройства — установки для создания давления воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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