Екатеринбурженка украла из бюджета сотни тысяч, придумав несуществующих детей

В Екатеринбурге бездетная женщина в течение года получала социальные выплаты за вымышленных детей. Таким образом ей удалось заработать более 300 тысяч рублей. Правоохранители рассекретили мошенницу, а ее уголовное дело передали в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По версии следствия, в период времени с июня 2022 года по июнь 2023 года обвиняемая предоставила в региональное отделение Социального фонда России и управление социальной политики минсоцполитики Свердловской области №26 заведомо ложные документы в виде свидетельства о рождении на фактически несуществующего ребенка», — следует из сообщения. За этот период она получила выплаты по уходу за ребенком, за рождение третьего и другие ежемесячные пособия.
Уголовное дело на мошенницу завели по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Его рассмотрят в Верх-Исетском райсуде.
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