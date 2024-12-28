Движение по Пермскому тракту ограничили из-за ДТП

Авария случилась на 320-м километре (архивное фото)
На 320-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью вечером 28 декабря ограничили движение до одной полосы из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 320-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения.
Дорожники призвали автомобилистов строго соблюдать дистанцию и скоростной режим на участке. «Будьте бдительны», — добавили в компании.
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