Движение по Пермскому тракту ограничили из-за ДТП

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Авария случилась на 320-м километре (архивное фото) Фото:

На 320-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью вечером 28 декабря ограничили движение до одной полосы из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 320-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения.

Дорожники призвали автомобилистов строго соблюдать дистанцию и скоростной режим на участке. «Будьте бдительны», — добавили в компании.

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На 320-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью вечером 28 декабря ограничили движение до одной полосы из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 320-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения. Дорожники призвали автомобилистов строго соблюдать дистанцию и скоростной режим на участке. «Будьте бдительны», — добавили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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