01 января 2025

На Сортировке прорвало трубы, улицы заливает кипятком. Видео

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Кипяток выливается на улицы из люка (архивное фото)
Кипяток выливается на улицы из люка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге прорвало трубы у школы № 129 (микрорайон Старая Сортировка). Кипяток начал выливаться на улицы, сообщили очевидцы в соцсетях.

«У школы № 129 завтра каток будет, походу. Там трубы прорвало, из люка льется кипяток», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского водоканала за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге прорвало трубы у школы № 129 (микрорайон Старая Сортировка). Кипяток начал выливаться на улицы, сообщили очевидцы в соцсетях. «У школы № 129 завтра каток будет, походу. Там трубы прорвало, из люка льется кипяток», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского водоканала за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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