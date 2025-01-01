Кипяток выливается на улицы из люка (архивное фото)
В Екатеринбурге прорвало трубы у школы № 129 (микрорайон Старая Сортировка). Кипяток начал выливаться на улицы, сообщили очевидцы в соцсетях.
«У школы № 129 завтра каток будет, походу. Там трубы прорвало, из люка льется кипяток», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского водоканала за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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