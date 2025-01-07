Зеленский приостановит международные договоры с РФ: какие еще соглашения были разорваны

После госпереворота на Украине в 2014 году и присоединения Крыма к России отношения между двумя странами резко ухудшились. С тех пор украинское правительство расторгло ряд договоров с РФ в различных сферах. Недавно президент Украины Владимир Зеленский также решил приостановить ряд международных договоров с Россией и Белоруссией. Подробности о том, какие соглашения между странами были прекращены — в материале URA.RU.
ВТС и военное сотрудничество
В марте 2014 года Украина приостановила почти все виды военно-технического сотрудничества с Россией, включая отгрузки товаров военного назначения, напоминает ТАСС. Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 16 июня того же года запретил любое сотрудничество в рамках военно-промышленного комплекса (ВПК) с Россией.
27 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины полностью прекратил экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения, за исключением космической техники, используемой для международных космических проектов. 20 мая 2015 года Украина официально денонсировала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с РФ, подписанное еще в 1993 году.
Атомная энергетика
В сентябре 2015 года украинское правительство начало процедуру расторжения межправительственного соглашения с Россией о строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Данный документ был подписан 9 июня 2010 года и ратифицирован Верховной радой Украины в январе 2011 года.
Согласно планам, российская сторона должна была построить два реактора типа ВВЭР-1000. Однако, 16 сентября 2015 года Верховная рада поддержала инициативу правительства, а соответствующий указ подписал Порошенко 2 октября того же года.
Информация и телерадиовещание
30 марта 2016 года украинское правительство прекратило действие соглашения с РФ о технической защите информации, подписанного в 1996 году. Это соглашение было направлено на обеспечение конфиденциальности информации, передаваемой сторонами друг другу. Кроме того, 30 ноября 2016 года Верховная рада прекратила действие межправительственных соглашений о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания (2000 год) и информации (1998 год).
Экономика
21 марта 2018 года украинское правительство аннулировало Программу экономического сотрудничества на 2011-2020 годы, подписанную в Москве. Программа предусматривала различные формы сотрудничества, включая торговлю, транспорт и другие области. Официально это решение было обосновано необходимостью противодействия «агрессивной политике России».
Договор о дружбе
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанный в 1997 году, закреплял стратегическое партнерство и признание нерушимости границ. Документ автоматически продлевался каждые десять лет, если одна из сторон не заявит о его расторжении за шесть месяцев до окончания очередного периода. Следующий срок продления наступал в октябре 2018 года.
17 сентября 2018 года Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Согласно документу, Киев в одностороннем порядке прекратил действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ от 31 мая 1997 года.
Последние решения Зеленского
Зеленский внес 8 января в Верховную раду законопроект о прекращении действия международных договоров в правоохранительной сфере с Россией и Белоруссией. Согласно информации, размещенной на сайте законодательного органа, предлагается прекратить действие целого ряда соглашений.
«Проектом Закона Украины „О приостановлении действия некоторых международных договоров Украины“ предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с РФ и Белоруссией», — сказано в пояснительной записке к документу.
Кроме того, Зеленский ранее подписал указ о выходе из двух договоров с Россией и Белоруссией, касающихся вопросов госграницы. Речь идет о меморандуме о сотрудничестве в охране государственных границ с Москвой и Минском, а также о соглашении между Украиной и Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Первый договор был заключен 15 апреля 1994 года в Москве, второй — 3 августа 1994 года в Одессе.
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