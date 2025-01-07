Суд запретил продавать автомойку в Перми

Арбитражный суд Пермского края ввел обеспечительные меры и запретил проводить регистрацию сделок с автомойкой на шоссе Космонавтов. Этого требовала администрация Индустриального района.
«Введены обеспечительные меры в виде запрета на государственную регистрацию сделок в отношении объекта. Адрес расположения: шоссе Космонавтов, 179Б», — говорится в картотеке суда. Первым на введение обеспечительных мер обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Объектом является автомойка «Шоссе». Администрация Индустриального района намерена признать ее самовольной постройкой, поэтому выступила за запрет сделок с данным объектом. Площадь автомойки составляет 403 квадратных метра. Ранее мэрия обратилась в суд, чтобы признать самовольными постройками и снести сразу четыре объекта на шоссе Космонавтов.
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