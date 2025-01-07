07 января 2025

Суд запретил продавать автомойку в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение о запрете принял Арбитражный суд Пермского края
Решение о запрете принял Арбитражный суд Пермского края Фото:

Арбитражный суд Пермского края ввел обеспечительные меры и запретил проводить регистрацию сделок с автомойкой на шоссе Космонавтов. Этого требовала администрация Индустриального района.

«Введены обеспечительные меры в виде запрета на государственную регистрацию сделок в отношении объекта. Адрес расположения: шоссе Космонавтов, 179Б», — говорится в картотеке суда. Первым на введение обеспечительных мер обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Объектом является автомойка «Шоссе». Администрация Индустриального района намерена признать ее самовольной постройкой, поэтому выступила за запрет сделок с данным объектом. Площадь автомойки составляет 403 квадратных метра. Ранее мэрия обратилась в суд, чтобы признать самовольными постройками и снести сразу четыре объекта на шоссе Космонавтов.

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Арбитражный суд Пермского края ввел обеспечительные меры и запретил проводить регистрацию сделок с автомойкой на шоссе Космонавтов. Этого требовала администрация Индустриального района. «Введены обеспечительные меры в виде запрета на государственную регистрацию сделок в отношении объекта. Адрес расположения: шоссе Космонавтов, 179Б», — говорится в картотеке суда. Первым на введение обеспечительных мер обратил внимание «Коммерсант-Прикамье». Объектом является автомойка «Шоссе». Администрация Индустриального района намерена признать ее самовольной постройкой, поэтому выступила за запрет сделок с данным объектом. Площадь автомойки составляет 403 квадратных метра. Ранее мэрия обратилась в суд, чтобы признать самовольными постройками и снести сразу четыре объекта на шоссе Космонавтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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