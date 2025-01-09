Челябинцы признались, о каких покупках за 2024 год сожалеют

Superjob: 55% челябинцев совершали в 2024 году бесполезные покупки
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего челябинцы сожалели о покупке гаджетов, одежды и обуви
Чаще всего челябинцы сожалели о покупке гаджетов, одежды и обуви Фото:

В Челябинске 55% опрошенных в 2024 году делали бесполезные покупки. Согласно опросу сервиса Superjob, большинство таких приобретений связаны с гаджетами и одеждой.

«К бесполезным покупкам 7% челябинцев отнесли девайсы и гаджеты. Например, вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы. Столько же недовольны покупкой одежды и обуви», — рассказали URA.RU в Superjob.

Среди бесполезной обуви один из респондентов указал кроссовки, приобретенные специально для бега. Спортом мужчина заниматься не начал. Другая челябинка купила джинсы на размер меньше в надежде похудеть, однако они так и не стали мотивацией.

«Из опрошенных 5% сожалеют о покупке продуктов питания, в основном, калорийных. Столько же недовольны покупкой бытовой техники, в том числе вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров и прочего. Еще 3% посчитали бесполезной покупку автомобиля», — поделились с URA.RU в пресс-службе сервиса.

По 1% пришлось на алкоголь, детские товары, игрушки для животных, косметику, посуду и мебель. При этом мужчины чаще всего сожалели о тратах на гаджеты, а женщины — на одежду и обувь.

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В Челябинске 55% опрошенных в 2024 году делали бесполезные покупки. Согласно опросу сервиса Superjob, большинство таких приобретений связаны с гаджетами и одеждой. «К бесполезным покупкам 7% челябинцев отнесли девайсы и гаджеты. Например, вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы. Столько же недовольны покупкой одежды и обуви», — рассказали URA.RU в Superjob. Среди бесполезной обуви один из респондентов указал кроссовки, приобретенные специально для бега. Спортом мужчина заниматься не начал. Другая челябинка купила джинсы на размер меньше в надежде похудеть, однако они так и не стали мотивацией. «Из опрошенных 5% сожалеют о покупке продуктов питания, в основном, калорийных. Столько же недовольны покупкой бытовой техники, в том числе вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров и прочего. Еще 3% посчитали бесполезной покупку автомобиля», — поделились с URA.RU в пресс-службе сервиса. По 1% пришлось на алкоголь, детские товары, игрушки для животных, косметику, посуду и мебель. При этом мужчины чаще всего сожалели о тратах на гаджеты, а женщины — на одежду и обувь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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