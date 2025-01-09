Челябинцы признались, о каких покупках за 2024 год сожалеют

В Челябинске 55% опрошенных в 2024 году делали бесполезные покупки. Согласно опросу сервиса Superjob, большинство таких приобретений связаны с гаджетами и одеждой.
«К бесполезным покупкам 7% челябинцев отнесли девайсы и гаджеты. Например, вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы. Столько же недовольны покупкой одежды и обуви», — рассказали URA.RU в Superjob.
Среди бесполезной обуви один из респондентов указал кроссовки, приобретенные специально для бега. Спортом мужчина заниматься не начал. Другая челябинка купила джинсы на размер меньше в надежде похудеть, однако они так и не стали мотивацией.
«Из опрошенных 5% сожалеют о покупке продуктов питания, в основном, калорийных. Столько же недовольны покупкой бытовой техники, в том числе вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров и прочего. Еще 3% посчитали бесполезной покупку автомобиля», — поделились с URA.RU в пресс-службе сервиса.
По 1% пришлось на алкоголь, детские товары, игрушки для животных, косметику, посуду и мебель. При этом мужчины чаще всего сожалели о тратах на гаджеты, а женщины — на одежду и обувь.
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