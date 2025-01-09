В Челябинскую область ввезли запрещенный итальянский препарат от болезней кур

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Международный день птиц - интернациональный экологический праздник. Зоопарк. Челябинск, куры, петух, курицы
Препарат запретил использовать Россельхознадзор Фото:

В Челябинскую область ввезли препарат производства Италии от болезней кур, запрещенный к использованию в России. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«По данным оператора информационной системы по маркировке ветеринарных лекарственных препаратов ГИС МТ („Честный знак“) ООО „ОВАВЕТ“ (Челябинск) ввезло в Россию и ввело в оборот посредством нанесения средств идентификации лекарственный препарат для ветеринарного применения итальянского производства „Галлимун 407 ND+IB+EDS+ART“ производства Италии. Производитель не имеет действующего заключения GMP, выданного Россельхознадзором, потому не может находиться в обороте на территории страны», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что этот препарат используется против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости и метапневмовирусной инфекции птиц. В декабре 2024 года та же компания уже вводила в оборот незаконные лекарства для сельскохозяйственных животных производства США, Нидерландов и Испании. В Россельхознадзоре напомнили, что использование данных вакцин незаконно.

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В Челябинскую область ввезли препарат производства Италии от болезней кур, запрещенный к использованию в России. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «По данным оператора информационной системы по маркировке ветеринарных лекарственных препаратов ГИС МТ („Честный знак“) ООО „ОВАВЕТ“ (Челябинск) ввезло в Россию и ввело в оборот посредством нанесения средств идентификации лекарственный препарат для ветеринарного применения итальянского производства „Галлимун 407 ND+IB+EDS+ART“ производства Италии. Производитель не имеет действующего заключения GMP, выданного Россельхознадзором, потому не может находиться в обороте на территории страны», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства уточнили, что этот препарат используется против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости и метапневмовирусной инфекции птиц. В декабре 2024 года та же компания уже вводила в оборот незаконные лекарства для сельскохозяйственных животных производства США, Нидерландов и Испании. В Россельхознадзоре напомнили, что использование данных вакцин незаконно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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