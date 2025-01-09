В Челябинскую область ввезли запрещенный итальянский препарат от болезней кур

В Челябинскую область ввезли препарат производства Италии от болезней кур, запрещенный к использованию в России. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«По данным оператора информационной системы по маркировке ветеринарных лекарственных препаратов ГИС МТ („Честный знак“) ООО „ОВАВЕТ“ (Челябинск) ввезло в Россию и ввело в оборот посредством нанесения средств идентификации лекарственный препарат для ветеринарного применения итальянского производства „Галлимун 407 ND+IB+EDS+ART“ производства Италии. Производитель не имеет действующего заключения GMP, выданного Россельхознадзором, потому не может находиться в обороте на территории страны», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства уточнили, что этот препарат используется против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур, синдрома снижения яйценоскости и метапневмовирусной инфекции птиц. В декабре 2024 года та же компания уже вводила в оборот незаконные лекарства для сельскохозяйственных животных производства США, Нидерландов и Испании. В Россельхознадзоре напомнили, что использование данных вакцин незаконно.
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