В Бразилии произошла авиакатастрофа, унесшая жизнь пилота и приведшая к ранениям семи человек. Бизнес-джет Cessna Aircraft выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гастан-Мадейра в городе Убатуба, вылетел на городской пляж и взорвался неподалеку от местного скейт-парка.
«На борту самолета находилось пять человек. Пилот воздушного судна погиб на месте. Остальных пассажиров успели спасти местные жители, которые оказались на месте происшествия. Среди пострадавших оказались дети, которых очевидцы вытаскивали из-под обломков самолета своими силами», — сообщает telegram-канал SHOT. Также среди раненых оказались люди, которые отдыхали на пляже в момент крушения.
По предварительным сведениям, крушение самолета произошло из-за неблагоприятных погодных условий и мокрой от дождя взлетно-посадочной полосы. Расследование инцидента продолжается, и власти заверили, что будут предоставлять дополнительные данные по мере их получения.
Ранее URA.RU сообщало, что Россия и Азербайджан одинаково заинтересованы в беспристрастном расследовании крушения самолета Embraer 190 в Актау (Казахстан). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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