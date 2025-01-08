Синоптики обрадовали россиян прогнозами о наступлении весны

Жителям России синоптики пообещали раннюю весну. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
«Весна в 2025 году начнется раньше обычного», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Почти по всей стране погода ожидается теплее и мягче, чем это обычно бывает.
Ранний приход весны в 2025 году коррелирует с прогнозами научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, который указал на превышение температурной нормы на большей части территории России уже в январе. При этом в европейской части страны и на Урале ожидались положительные температурные аномалии, что могло способствовать более мягкой и теплой погоде в последующие месяцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.