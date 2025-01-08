08 января 2025

Синоптики обрадовали россиян прогнозами о наступлении весны

Гидрометцентр заявил о ранней весне в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Весна придет раньше обычного почти на всей территории России
Весна придет раньше обычного почти на всей территории России Фото:

Жителям России синоптики пообещали раннюю весну. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

«Весна в 2025 году начнется раньше обычного», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Почти по всей стране погода ожидается теплее и мягче, чем это обычно бывает. 

Ранний приход весны в 2025 году коррелирует с прогнозами научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, который указал на превышение температурной нормы на большей части территории России уже в январе. При этом в европейской части страны и на Урале ожидались положительные температурные аномалии, что могло способствовать более мягкой и теплой погоде в последующие месяцы.

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Жителям России синоптики пообещали раннюю весну. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину. «Весна в 2025 году начнется раньше обычного», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Почти по всей стране погода ожидается теплее и мягче, чем это обычно бывает.  Ранний приход весны в 2025 году коррелирует с прогнозами научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, который указал на превышение температурной нормы на большей части территории России уже в январе. При этом в европейской части страны и на Урале ожидались положительные температурные аномалии, что могло способствовать более мягкой и теплой погоде в последующие месяцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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