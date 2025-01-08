08 января 2025

В Магнитогорске пьяный военный порезал собутыльника и угрожал следователю

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Гагарин «Ангел» на лекции у курсантов военной кафедры ЮУрГУ. Челябинск, курсант, сержант
Военного отправили в колонию Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный военный порезал собутыльника. После задержания он угрожал следователю и бросил в того бутылкой с пивом. За свои действия он лишился свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Младший сержант во время отпуска на почве личных неприязненных отношений 24 марта 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес гражданину два удара ножом. 17 мая 2024 года следователь военного следственного отдела проводил проверку показаний на месте с участием потерпевшего. Находившийся рядом военный, испытывая неприязнь к следователю, высказал угрозу причинения вреда здоровью, бросил в него бутылку с пивом и публично оскорбил должностное лицо», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В отношении сержанта были возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 296 УК РФ, ст. 319 УК РФ. По совокупности наказаний ему окончательно назначено два года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный военный порезал собутыльника. После задержания он угрожал следователю и бросил в того бутылкой с пивом. За свои действия он лишился свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Младший сержант во время отпуска на почве личных неприязненных отношений 24 марта 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес гражданину два удара ножом. 17 мая 2024 года следователь военного следственного отдела проводил проверку показаний на месте с участием потерпевшего. Находившийся рядом военный, испытывая неприязнь к следователю, высказал угрозу причинения вреда здоровью, бросил в него бутылку с пивом и публично оскорбил должностное лицо», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В отношении сержанта были возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 296 УК РФ, ст. 319 УК РФ. По совокупности наказаний ему окончательно назначено два года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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