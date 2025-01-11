ВСУ обстреливает населенные пункты в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесла 52 удара по левому берегу Днепра. Под обстрелами оказались 11 населенных пунктов, сообщил источник.
«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью», — сообщил источник в беседе с РИА Новости.
Журналисты сообщают, что под обстрелами находятся 11 населенных пунктов. Среди них: Каховка, Новая Каховка, Любимовка и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.