ВСУ обстреливает населенные пункты в Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 52 артиллерийских удара по левобережью Днепра
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ВСУ за сутки нанесли 52 артиллерийских удара по левобережью Днепра
ВСУ за сутки нанесли 52 артиллерийских удара по левобережью Днепра Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесла 52 удара по левому берегу Днепра. Под обстрелами оказались 11 населенных пунктов, сообщил источник. 

«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью», — сообщил источник в беседе с РИА Новости. 

Журналисты сообщают, что под обстрелами находятся 11 населенных пунктов. Среди них: Каховка, Новая Каховка, Любимовка и другие. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесла 52 удара по левому берегу Днепра. Под обстрелами оказались 11 населенных пунктов, сообщил источник.  «В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью», — сообщил источник в беседе с РИА Новости.  Журналисты сообщают, что под обстрелами находятся 11 населенных пунктов. Среди них: Каховка, Новая Каховка, Любимовка и другие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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