Боец ВС РФ рассказал, как «Ахмат» отбил атаку ВСУ в Курской области

Танкисты «Ахмата» группировки войск «Север» успешно отразили попытку прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области, используя тактику танковой «карусели». Об этом сообщил командир сводной артиллерийской группы с позывным «Пресс».
«В тот момент, когда пошел проход противника на бронетехнике уже ближе к пехоте, танк первый раз уже вышел плотно, ну дистанции короткие, то есть они разъезжались, бронетехника противника с танком, там буквально в пяти метрах. <...> Началась „карусель“ уже в такой плотной работе на прямую наводку», — прокомментировал командир работу танкистов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что экипажи также работали из закрытых позиций.
После успешного отражения атаки, активность работы сводной артиллерийской группы продолжала оставаться высокой. Командир «Пресс» подчеркнул, что подразделения работают круглосуточно и после рассеивания противника пехота ВС РФ продолжила продвигаться практически без сопротивления.
5 января ВСУ предприняли попытку прорыва в направлении хутора Бердин. По информации Министерства обороны, в атаке была задействована бронетехника, в том числе танки. ВС РФ успешно их уничтожили.
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