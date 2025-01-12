Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» очертил в небе над Пермью ровный круг. Горожане заметили это утром 13 января и поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Авиакомпания „Россия“. Воздушное судно — Airbus A319-111. Самолет летел из Санкт-Петербурга в Пермь», — следует из данных сервиса Flightradar24. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Большое Савино, он прибыл в 9:56.
Ранее URA.RU рассказывало, что в начале января самолет авиакомпании «Россия», летевший из Перми, не смог приземлиться в Санкт-Петербурге. Борт перенаправили в Шереметьево в связи с введенными в аэропорту северной столицы ограничениями из-за угрозы БПЛА.
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