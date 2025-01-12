12 января 2025

Самолет сделал идеальный круг в небе над Пермью. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет приземлился в Перми в 9:56
Самолет приземлился в Перми в 9:56 Фото:

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» очертил в небе над Пермью ровный круг. Горожане заметили это утром 13 января и поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Авиакомпания „Россия“. Воздушное судно — Airbus A319-111. Самолет летел из Санкт-Петербурга в Пермь», — следует из данных сервиса Flightradar24. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Большое Савино, он прибыл в 9:56.

Ранее URA.RU рассказывало, что в начале января самолет авиакомпании «Россия», летевший из Перми, не смог приземлиться в Санкт-Петербурге. Борт перенаправили в Шереметьево в связи с введенными в аэропорту северной столицы ограничениями из-за угрозы БПЛА.

Самолет летел из Санкт-Петербурга в Пермь
Самолет летел из Санкт-Петербурга в Пермь
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» очертил в небе над Пермью ровный круг. Горожане заметили это утром 13 января и поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «Авиакомпания „Россия“. Воздушное судно — Airbus A319-111. Самолет летел из Санкт-Петербурга в Пермь», — следует из данных сервиса Flightradar24. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Большое Савино, он прибыл в 9:56. Ранее URA.RU рассказывало, что в начале января самолет авиакомпании «Россия», летевший из Перми, не смог приземлиться в Санкт-Петербурге. Борт перенаправили в Шереметьево в связи с введенными в аэропорту северной столицы ограничениями из-за угрозы БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...