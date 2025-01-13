В Подмосковье пьяный мужчина хотел зарезать посетителей в магазине. Видео

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Инцидент произошел на улице Краснознаменская
Инцидент произошел на улице Краснознаменская Фото:

В Щелково Московской области, на улице Краснознаменской, пьяный мужчина с ножом напал на работников и покупателей магазина, три человека пострадали. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям. В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение», — рассказала Петрова. Ее слова передает РИА Новости.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции. Им оказался житель Волгоградской области, родившийся в 2004 году. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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В Щелково Московской области, на улице Краснознаменской, пьяный мужчина с ножом напал на работников и покупателей магазина, три человека пострадали. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. «В торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям. В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение», — рассказала Петрова. Ее слова передает РИА Новости. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции. Им оказался житель Волгоградской области, родившийся в 2004 году. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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