В Щелково Московской области, на улице Краснознаменской, пьяный мужчина с ножом напал на работников и покупателей магазина, три человека пострадали. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям. В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение», — рассказала Петрова. Ее слова передает РИА Новости.
Подозреваемый был доставлен в отделение полиции. Им оказался житель Волгоградской области, родившийся в 2004 году. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
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