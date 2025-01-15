Экоактивистка предложила пермским властям утопить новогодние ели в Каме

Утопить новогодние елки в Каме посоветовала экоактивистка Надежда Баглей. Это поможет улучшить биологическое разнообразие в водоемах, пишет она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Это не шутка, а прекрасная идея для министерства природных ресурсов Пермского края. Бетонные берега сокращают биоразнообразие и уменьшают количество подводных растений, необходимых обитателям водоемов. При помощи елочек это можно поправить», — пояснила Баглей.
На елях, затопленных в реке, смогут поселиться микроорганизмы, грибки и мелкие обитатели водоемов, которые служат пищей для рыб и других крупных водных жителей. В Березниках уже практикуется затопление обрезанных ветвей хвойных деревьев для нереста рыб. Утопить деревья в Каме станет возможным после получения разрешения от Росрыболовства.
Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты Россельхознадзора советуют пермякам распилить, разрезать и закопать в лесу новогодние ели. Тогда деревья станут питательной средой для новых растений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!