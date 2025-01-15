15 января 2025

Экоактивистка предложила пермским властям утопить новогодние ели в Каме

© Служба новостей «URA.RU»
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Ненужные ели станут домом для микроорганизмов, грибков и мелких водных обитателей
Ненужные ели станут домом для микроорганизмов, грибков и мелких водных обитателей Фото:

Утопить новогодние елки в Каме посоветовала экоактивистка Надежда Баглей. Это поможет улучшить биологическое разнообразие в водоемах, пишет она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это не шутка, а прекрасная идея для министерства природных ресурсов Пермского края. Бетонные берега сокращают биоразнообразие и уменьшают количество подводных растений, необходимых обитателям водоемов. При помощи елочек это можно поправить», — пояснила Баглей.

На елях, затопленных в реке, смогут поселиться микроорганизмы, грибки и мелкие обитатели водоемов, которые служат пищей для рыб и других крупных водных жителей. В Березниках уже практикуется затопление обрезанных ветвей хвойных деревьев для нереста рыб. Утопить деревья в Каме станет возможным после получения разрешения от Росрыболовства.

Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты Россельхознадзора советуют пермякам распилить, разрезать и закопать в лесу новогодние ели. Тогда деревья станут питательной средой для новых растений. 

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Утопить новогодние елки в Каме посоветовала экоактивистка Надежда Баглей. Это поможет улучшить биологическое разнообразие в водоемах, пишет она на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Это не шутка, а прекрасная идея для министерства природных ресурсов Пермского края. Бетонные берега сокращают биоразнообразие и уменьшают количество подводных растений, необходимых обитателям водоемов. При помощи елочек это можно поправить», — пояснила Баглей. На елях, затопленных в реке, смогут поселиться микроорганизмы, грибки и мелкие обитатели водоемов, которые служат пищей для рыб и других крупных водных жителей. В Березниках уже практикуется затопление обрезанных ветвей хвойных деревьев для нереста рыб. Утопить деревья в Каме станет возможным после получения разрешения от Росрыболовства. Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты Россельхознадзора советуют пермякам распилить, разрезать и закопать в лесу новогодние ели. Тогда деревья станут питательной средой для новых растений. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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