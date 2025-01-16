«Цифровой» замгубернатора анонсировал строительство фабрики микрочипов в Екатеринбурге

Фабрику по производству микрочипов «Карат» построят в конце 2026 года во второй очереди технопарка «Космос», создаваемом по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Это станет важным этапом по внедрению в промышленность разработок центра «Микроэлектроника» кампуса УрФУ, заявил замгубернатора Дмитрий Ионин, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.
«Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу создать единый научно-производственный кластер, обеспечивающий подготовку кадров, разработку и серийное производство уральских микрочипов. Продукция фабрики уже сейчас востребована в области цифровизации и связи, беспилотных авиасистемах, интернете вещей, автоэлектронике. Микрочипы будут создаваться на основе российских технологий. Проект продвинет Свердловскую область как центра инновационного производства», — подчеркнул Ионин.
Договор о создании фабрики подписали Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) и Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь». Разместят «Карат» на территории в 15 тысяч квадратных метров. На фабрике будет создан полный цикл производства — от выращивания и нарезки кристаллов, организации испытаний и корпусирования чипов. Планируется, что предприятие будет выпускать как типовые микросхемы, так и под заказ для всей страны.
«В прошлом [2024] году мы открыли предприятие по монтажу электронных компонентов „СОЮЗ Интеграция“. Сегодня учредили фабрику „Карат“, которая будет производить такие компоненты. „Карат“ станет самой высокотехнологичной фабрикой мирового уровня по серийному производству СВЧ-микросхем», — рассказал гендиректор КРСУ Андрей Мисюра.
Первый замгендиректора-главного конструктора бюро «Деталь» Владимир Мухин добавил, что «Карат» пройдет по пути решения главной задачи государства — импортозамещения. «Создание фабрики дает нам возможность нарастить собственные компетенции, освоить новые ниши и уйти от зависимости от иностранных производителей микроэлектроники», — отметил он.
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