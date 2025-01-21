В Челябинске отменили концерт артиста Евгения Миронова

В Челябинске отменен спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет» в исполнении народного артиста РФ Евгения Миронова. Мероприятие должно было состояться 30 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Концерт „Шекспир. Шостакович. Гамлет“ Е.Миронов», запланированный на 30 марта в концертном зале имени Прокофьева, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
Агентство URA.RU связалось с Челябинской филармонией для выяснения причин отмены выступления. Там ответили, что причина срыва концерта неизвестна.
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