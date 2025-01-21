В Челябинске отменили концерт артиста Евгения Миронова

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На челябинской сцене Миронов должен был исполнить роль Гамлета в четвертый раз
На челябинской сцене Миронов должен был исполнить роль Гамлета в четвертый раз Фото:

В Челябинске отменен спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет» в исполнении народного артиста РФ Евгения Миронова. Мероприятие должно было состояться 30 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Концерт „Шекспир. Шостакович. Гамлет“ Е.Миронов», запланированный на 30 марта в концертном зале имени Прокофьева, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Агентство URA.RU связалось с Челябинской филармонией для выяснения причин отмены выступления. Там ответили, что причина срыва концерта неизвестна.

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В Челябинске отменен спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет» в исполнении народного артиста РФ Евгения Миронова. Мероприятие должно было состояться 30 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Концерт „Шекспир. Шостакович. Гамлет“ Е.Миронов», запланированный на 30 марта в концертном зале имени Прокофьева, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Агентство URA.RU связалось с Челябинской филармонией для выяснения причин отмены выступления. Там ответили, что причина срыва концерта неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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