Житель челябинского района научил памятники Златоуста летать и передавать приветы. Видео

Житель челябинского района Пильщиков «оживил» памятники Златоуста. Видео
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Памятники на видео «сошли» с постаментов
Памятники на видео «сошли» с постаментов Фото:

Житель Кусинского района (Челябинская область) Евгений Пильщиков с помощью технологий искусственного интеллекта «оживил» памятники Златоуста. В сделанном видеоролике анимированы Иван Бушуев, Павел Аносов, Иоанн Златоуст и другие.

«Евгений Пильщиков из Медведевки заставил „двигаться“ памятники и скульптуры города Златоуста. Сделал это мастер при помощи нейросетей», — рассказала газета «Жизнь района».

В кадре Хозяйка Медной горы кладет поклоны, Аносов передает приветы рукой, а Иванко Крылатко избавляется от своего клинка, который кладет сбоку. Некоторые из исторических персонажей, запечатленных в памятниках, «сходят» со своих пьедесталов, символ города крылатый конь взлетает.

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Житель Кусинского района (Челябинская область) Евгений Пильщиков с помощью технологий искусственного интеллекта «оживил» памятники Златоуста. В сделанном видеоролике анимированы Иван Бушуев, Павел Аносов, Иоанн Златоуст и другие. «Евгений Пильщиков из Медведевки заставил „двигаться“ памятники и скульптуры города Златоуста. Сделал это мастер при помощи нейросетей», — рассказала газета «Жизнь района». В кадре Хозяйка Медной горы кладет поклоны, Аносов передает приветы рукой, а Иванко Крылатко избавляется от своего клинка, который кладет сбоку. Некоторые из исторических персонажей, запечатленных в памятниках, «сходят» со своих пьедесталов, символ города крылатый конь взлетает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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