Житель Кусинского района (Челябинская область) Евгений Пильщиков с помощью технологий искусственного интеллекта «оживил» памятники Златоуста. В сделанном видеоролике анимированы Иван Бушуев, Павел Аносов, Иоанн Златоуст и другие.
«Евгений Пильщиков из Медведевки заставил „двигаться“ памятники и скульптуры города Златоуста. Сделал это мастер при помощи нейросетей», — рассказала газета «Жизнь района».
В кадре Хозяйка Медной горы кладет поклоны, Аносов передает приветы рукой, а Иванко Крылатко избавляется от своего клинка, который кладет сбоку. Некоторые из исторических персонажей, запечатленных в памятниках, «сходят» со своих пьедесталов, символ города крылатый конь взлетает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!