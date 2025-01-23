Депутат Толстой призвал Трампа перестать играть с Россией

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Толстой напомнил Трампу о правилах общения с Россией
Толстой напомнил Трампу о правилах общения с Россией Фото:

Играть с Россией в ультиматумы может оказаться себе дороже. С таким обращением к новому президенту США Дональду Трамп обратился зампред Госдумы Петр Толстой.

«Первое: в ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже (не забываем про Аляску). Второе: в подобные игры можно играть и вдвоем», — подчеркнул Толстой в своем обращении к Трампу. Пост в telegram-канале.

22 января Трамп заявил, что в случае, если РФ не завершит спецоперацию, то США применят новые санкции. На угрозы Трампа уже отреагировали в России. Так, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в такой риторике нет новых тезисов.

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Играть с Россией в ультиматумы может оказаться себе дороже. С таким обращением к новому президенту США Дональду Трамп обратился зампред Госдумы Петр Толстой. «Первое: в ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже (не забываем про Аляску). Второе: в подобные игры можно играть и вдвоем», — подчеркнул Толстой в своем обращении к Трампу. Пост в telegram-канале. 22 января Трамп заявил, что в случае, если РФ не завершит спецоперацию, то США применят новые санкции. На угрозы Трампа уже отреагировали в России. Так, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в такой риторике нет новых тезисов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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