Депутат Толстой призвал Трампа перестать играть с Россией

Играть с Россией в ультиматумы может оказаться себе дороже. С таким обращением к новому президенту США Дональду Трамп обратился зампред Госдумы Петр Толстой.
«Первое: в ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже (не забываем про Аляску). Второе: в подобные игры можно играть и вдвоем», — подчеркнул Толстой в своем обращении к Трампу. Пост в telegram-канале.
22 января Трамп заявил, что в случае, если РФ не завершит спецоперацию, то США применят новые санкции. На угрозы Трампа уже отреагировали в России. Так, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в такой риторике нет новых тезисов.
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