23 января 2025

Уволенная пермячка засудила уволившего ее работодателя

Экс-работница пермского МБУ «Приоритет» отсудила у работодателя 320 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уволенного замдиректора восстановили на прежнем рабочем месте
Уволенного замдиректора восстановили на прежнем рабочем месте Фото:

Уволенная заместитель директора муниципальной компании «Приоритет» из Полазны Пермского края отсудила у своего бывшего работодателя 320 тысяч рублей. Основанием для суда стало незаконное увольнение женщины по надуманным причинам, сообщает краевая инспекция Роструда.

«Работница уволена с места работы якобы за неоднократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых обязанностей с дисциплинарным взысканием». За защитой трудовых прав работница обратилась в суд с иском о восстановлении на работе», — говорится в сообщении ведомства.

Инспекция изучила трудовые инструкции уволенной сотрудницы и установила, что оснований для увольнения у работодателя не было. Женщину восстановили на прежнем рабочем месте. За вынужденный прогул и нанесенный моральный ущерб с руководства компании взыщут 320 тысяч рублей.

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Уволенная заместитель директора муниципальной компании «Приоритет» из Полазны Пермского края отсудила у своего бывшего работодателя 320 тысяч рублей. Основанием для суда стало незаконное увольнение женщины по надуманным причинам, сообщает краевая инспекция Роструда. «Работница уволена с места работы якобы за неоднократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых обязанностей с дисциплинарным взысканием». За защитой трудовых прав работница обратилась в суд с иском о восстановлении на работе», — говорится в сообщении ведомства. Инспекция изучила трудовые инструкции уволенной сотрудницы и установила, что оснований для увольнения у работодателя не было. Женщину восстановили на прежнем рабочем месте. За вынужденный прогул и нанесенный моральный ущерб с руководства компании взыщут 320 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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