Уволенная пермячка засудила уволившего ее работодателя

Уволенная заместитель директора муниципальной компании «Приоритет» из Полазны Пермского края отсудила у своего бывшего работодателя 320 тысяч рублей. Основанием для суда стало незаконное увольнение женщины по надуманным причинам, сообщает краевая инспекция Роструда.
«Работница уволена с места работы якобы за неоднократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых обязанностей с дисциплинарным взысканием». За защитой трудовых прав работница обратилась в суд с иском о восстановлении на работе», — говорится в сообщении ведомства.
Инспекция изучила трудовые инструкции уволенной сотрудницы и установила, что оснований для увольнения у работодателя не было. Женщину восстановили на прежнем рабочем месте. За вынужденный прогул и нанесенный моральный ущерб с руководства компании взыщут 320 тысяч рублей.
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