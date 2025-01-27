Свердловчане будут чаще болеть ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области будет расти в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост заболеваемости ОРВИ традиционно начался после Нового года Фото:

На территории Свердловской области заболеваемость ОРВИ будет расти еще несколько недель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Подъем начался с прошлой недели. <…> В конце января — начале февраля рост продолжится. Какова будет амплитуда — зависит от нас, как мы будем соблюдать меры профилактики», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева, отметив, что это сезонная тенденция.

За неделю с 13 по 19 января зарегистрировано 22 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 38,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 25,5%. Ежегодно могут быть один или два пика заболеваемости ОРВИ, обычно они вызваны разными возбудителями. В Роспотребнадзоре прогнозировали, что вспышка ожидается после новогодних праздников, что связано с разобщением коллективов в каникулы.

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На территории Свердловской области заболеваемость ОРВИ будет расти еще несколько недель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Подъем начался с прошлой недели. <…> В конце января — начале февраля рост продолжится. Какова будет амплитуда — зависит от нас, как мы будем соблюдать меры профилактики», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева, отметив, что это сезонная тенденция. За неделю с 13 по 19 января зарегистрировано 22 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 38,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 25,5%. Ежегодно могут быть один или два пика заболеваемости ОРВИ, обычно они вызваны разными возбудителями. В Роспотребнадзоре прогнозировали, что вспышка ожидается после новогодних праздников, что связано с разобщением коллективов в каникулы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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