Свердловчане будут чаще болеть ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области будет расти в феврале

27 января 2025 в 17:36 Размер текста - 17 +

Рост заболеваемости ОРВИ традиционно начался после Нового года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Свердловской области заболеваемость ОРВИ будет расти еще несколько недель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Подъем начался с прошлой недели. <…> В конце января — начале февраля рост продолжится. Какова будет амплитуда — зависит от нас, как мы будем соблюдать меры профилактики», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева, отметив, что это сезонная тенденция. За неделю с 13 по 19 января зарегистрировано 22 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 38,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 25,5%. Ежегодно могут быть один или два пика заболеваемости ОРВИ, обычно они вызваны разными возбудителями. В Роспотребнадзоре прогнозировали, что вспышка ожидается после новогодних праздников, что связано с разобщением коллективов в каникулы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Свердловской области заболеваемость ОРВИ будет расти еще несколько недель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Подъем начался с прошлой недели. <…> В конце января — начале февраля рост продолжится. Какова будет амплитуда — зависит от нас, как мы будем соблюдать меры профилактики», — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева, отметив, что это сезонная тенденция. За неделю с 13 по 19 января зарегистрировано 22 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше предыдущей недели на 38,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 25,5%. Ежегодно могут быть один или два пика заболеваемости ОРВИ, обычно они вызваны разными возбудителями. В Роспотребнадзоре прогнозировали, что вспышка ожидается после новогодних праздников, что связано с разобщением коллективов в каникулы.