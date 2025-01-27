27 января 2025

Полпред Жога проверил в Екатеринбурге уникальную клинику, где лечат бойцов с Донбасса. Фото

Полпред в УрФО Жога посетил центр доктора Волковой, где восстанавливают бойцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога пообщался в клинике Волковой с бойцами СВО
Артем Жога пообщался в клинике Волковой с бойцами СВО Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога посетил реабилитационный центр доктора Волковой в Екатеринбурге. В медучреждении, в частности помогают восстанавливаться раненым бойцам и мирным жителям Донбасса. Ведется эта работы с начала СВО, сообщила пресс-служба полпредства. 

«С самого начала специальной военной операции центр помогает с реабилитацией раненых бойцов и мирных жителей Донбасса, ставит на ноги ребят с тяжелейшими травмами. Но самое главное, что здесь лечат не только тело, но и помогают преодолеть психологические травмы, адаптироваться к мирной жизни», — поделился во время визита Жога.

Сейчас в центре на реабилитации находится 11 бойцов. Это и свердловчане, и жители ДНР, Таганрога, уроженцы Волгоградской, Челябинской, области. Жога пообщался в ходе визита с каждым. 

Первый пациент был принят в клинику в апреле 2022 года. К 2025 году учреждение подняло на ноги 331 пациента. Среди них были не только участники СВО, но дети, молодые женщины, родители погибших солдат.

В 2023 году агентство URA.RU рассказало про разведчика из ДНР Заура Ханкишиева, прошедшего реабилитацию в Екатеринбурге. Мужчина попал 26 мая 2022 года под минометный обстрел ВСУ, получив тяжелое осколочное ранение в голову. Ханкишиеву понадобилось полтора года, чтобы он заново научился ходить.

Артем Жога познакомился с пациентами
Артем Жога познакомился с пациентами
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Артему Жоге показали, как проводится реабилитация пациентов
Артему Жоге показали, как проводится реабилитация пациентов
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Бойцы СВО поделились своими историями
Бойцы СВО поделились своими историями
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На реабилитации в клинике сейчас находится 11 участников СВО
На реабилитации в клинике сейчас находится 11 участников СВО
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Полпред президента в УрФО Артем Жога посетил реабилитационный центр доктора Волковой в Екатеринбурге. В медучреждении, в частности помогают восстанавливаться раненым бойцам и мирным жителям Донбасса. Ведется эта работы с начала СВО, сообщила пресс-служба полпредства.  «С самого начала специальной военной операции центр помогает с реабилитацией раненых бойцов и мирных жителей Донбасса, ставит на ноги ребят с тяжелейшими травмами. Но самое главное, что здесь лечат не только тело, но и помогают преодолеть психологические травмы, адаптироваться к мирной жизни», — поделился во время визита Жога. Сейчас в центре на реабилитации находится 11 бойцов. Это и свердловчане, и жители ДНР, Таганрога, уроженцы Волгоградской, Челябинской, области. Жога пообщался в ходе визита с каждым.  Первый пациент был принят в клинику в апреле 2022 года. К 2025 году учреждение подняло на ноги 331 пациента. Среди них были не только участники СВО, но дети, молодые женщины, родители погибших солдат. В 2023 году агентство URA.RU рассказало про разведчика из ДНР Заура Ханкишиева, прошедшего реабилитацию в Екатеринбурге. Мужчина попал 26 мая 2022 года под минометный обстрел ВСУ, получив тяжелое осколочное ранение в голову. Ханкишиеву понадобилось полтора года, чтобы он заново научился ходить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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