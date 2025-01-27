Полпред президента в УрФО Артем Жога посетил реабилитационный центр доктора Волковой в Екатеринбурге. В медучреждении, в частности помогают восстанавливаться раненым бойцам и мирным жителям Донбасса. Ведется эта работы с начала СВО, сообщила пресс-служба полпредства.
«С самого начала специальной военной операции центр помогает с реабилитацией раненых бойцов и мирных жителей Донбасса, ставит на ноги ребят с тяжелейшими травмами. Но самое главное, что здесь лечат не только тело, но и помогают преодолеть психологические травмы, адаптироваться к мирной жизни», — поделился во время визита Жога.
Сейчас в центре на реабилитации находится 11 бойцов. Это и свердловчане, и жители ДНР, Таганрога, уроженцы Волгоградской, Челябинской, области. Жога пообщался в ходе визита с каждым.
Первый пациент был принят в клинику в апреле 2022 года. К 2025 году учреждение подняло на ноги 331 пациента. Среди них были не только участники СВО, но дети, молодые женщины, родители погибших солдат.
В 2023 году агентство URA.RU рассказало про разведчика из ДНР Заура Ханкишиева, прошедшего реабилитацию в Екатеринбурге. Мужчина попал 26 мая 2022 года под минометный обстрел ВСУ, получив тяжелое осколочное ранение в голову. Ханкишиеву понадобилось полтора года, чтобы он заново научился ходить.
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