В Южном Судане потерпел крушение самолет, есть десятки погибших

В результате крушения погибли двое пилотов и пассажиры
В Южном Судане произошло крушение самолета, в результате которого 18 человек погибли. Об этом сообщает портал South Sudan Eagles Media.
«Самолет с 21 пассажиром на борту, включая пилота, разбился при вылете с нефтяного месторождения Unity, в результате чего погибли 18 человек», — передает портал в соцсети Х. Там уточнили, что три человека находятся в критическом состоянии после происшествия. Среди погибших числятся пилот и второй пилот.
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