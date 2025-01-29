В Южном Судане потерпел крушение самолет, есть десятки погибших

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате крушения погибли двое пилотов и пассажиры
В результате крушения погибли двое пилотов и пассажиры Фото:

В Южном Судане произошло крушение самолета, в результате которого 18 человек погибли. Об этом сообщает портал South Sudan Eagles Media.

«Самолет с 21 пассажиром на борту, включая пилота, разбился при вылете с нефтяного месторождения Unity, в результате чего погибли 18 человек», — передает портал в соцсети Х. Там уточнили, что три человека находятся в критическом состоянии после происшествия. Среди погибших числятся пилот и второй пилот.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Южном Судане произошло крушение самолета, в результате которого 18 человек погибли. Об этом сообщает портал South Sudan Eagles Media. «Самолет с 21 пассажиром на борту, включая пилота, разбился при вылете с нефтяного месторождения Unity, в результате чего погибли 18 человек», — передает портал в соцсети Х. Там уточнили, что три человека находятся в критическом состоянии после происшествия. Среди погибших числятся пилот и второй пилот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...