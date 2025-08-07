Суд отправил за решетку строителей дома для Чубайса

Главный обвиняемый по делу Чубайса о мошенничестве получил 7 лет колонии
Суд дал до 7 лет лишения свободы фигурантам дела об афере с особняком Чубайса
Суд дал до 7 лет лишения свободы фигурантам дела об афере с особняком Чубайса Фото:

Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве и краже, связанным со строительством особняка в подмосковном ЖК «Переделки» для бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Главный обвиняемый, предприниматель Илья Сучков, получил 7 лет колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На скамье подсудимых оказались также экс-член политсовета «Парнаса» Муса Садаев и охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин. Расследование вел главк МВД по Московской области. По данным следствия, особняк строился через российский филиал швейцарской компании SFO Concept AG, которую Чубайс продал Сучкову после ухода с госслужбы. Финансирование проекта шло за счет займов от кипрской фирмы «Тилсока Лимитед». Деньги переводились на счет российской «СФО Концепт Консалтинг» и использовались для строительства.

Конфликт начался, когда Сучков предложил Чубайсу выкупить дом за $50 млн — экс-чиновник посчитал сумму завышенной и обратился в полицию. Он также заявил о пропаже дорогостоящего оборудования из дома. Общая сумма ущерба по искам Чубайса и «Тилсока Лимитед» превысила $25 млн (примерно 2,3 млрд рублей).

