Mash: ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Согласно сообщениям местных жителей, Вооруженные силы Украины осуществили атаку на поселок Мамай в Брянской области. Информационный канал Mash в telegram сообщает о слышимом взрыве, который произошел в районе распределительной станции нефтепровода «Дружба».
«Местные жители сообщают, что слышали громкий взрыв со стороны распределительной станции нефтепровода „Дружба“, — говорится в сообщении. Подробности атаки, включая возможные повреждения и жертвы, пока не уточняются. Официальной информации не поступало.
В конце прошлого года, 30 декабря, украинские вооруженные силы предприняли попытку атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области с использованием реактивной ракеты «Пекло», однако атака не увенчалась успехом. Это событие последовало за заявлением премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении Европой энергетических поставок в адрес Киева. URA.RU напоминает, какую роль играет «Дружба» и сколько объемов нефти обычно через него проходит в европейские страны.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.