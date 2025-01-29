29 января 2025

Mash: ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области

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Жители слышали громкий взрыв со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба»
Жители слышали громкий взрыв со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Согласно сообщениям местных жителей, Вооруженные силы Украины осуществили атаку на поселок Мамай в Брянской области. Информационный канал Mash в telegram сообщает о слышимом взрыве, который произошел в районе распределительной станции нефтепровода «Дружба».

«Местные жители сообщают, что слышали громкий взрыв со стороны распределительной станции нефтепровода „Дружба“, — говорится в сообщении. Подробности атаки, включая возможные повреждения и жертвы, пока не уточняются. Официальной информации не поступало.

В конце прошлого года, 30 декабря, украинские вооруженные силы предприняли попытку атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области с использованием реактивной ракеты «Пекло», однако атака не увенчалась успехом. Это событие последовало за заявлением премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении Европой энергетических поставок в адрес Киева. URA.RU напоминает, какую роль играет «Дружба» и сколько объемов нефти обычно через него проходит в европейские страны.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

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Согласно сообщениям местных жителей, Вооруженные силы Украины осуществили атаку на поселок Мамай в Брянской области. Информационный канал Mash в telegram сообщает о слышимом взрыве, который произошел в районе распределительной станции нефтепровода «Дружба». «Местные жители сообщают, что слышали громкий взрыв со стороны распределительной станции нефтепровода „Дружба“, — говорится в сообщении. Подробности атаки, включая возможные повреждения и жертвы, пока не уточняются. Официальной информации не поступало. В конце прошлого года, 30 декабря, украинские вооруженные силы предприняли попытку атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области с использованием реактивной ракеты «Пекло», однако атака не увенчалась успехом. Это событие последовало за заявлением премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении Европой энергетических поставок в адрес Киева. URA.RU напоминает, какую роль играет «Дружба» и сколько объемов нефти обычно через него проходит в европейские страны. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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