Разведгруппа ВСУ попала в плен в Курской области

Российские военнослужащие разгромили разведывательную группу ВСУ в районе Николаево-Дарьино в Курской области. В результате операции трое украинских солдат были уничтожены, четверо захвачены в плен.
«Военные группировки „Север“ уничтожили группу украинских разведчиков из 225 отдельного штурмового батальона ВСУ. Четверо диверсантов взяты в плен», — передает слова представителя силового ведомства РИА Новости. Он добавил, что бой произошел у населенного пункта Николаево-Дарьино.
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