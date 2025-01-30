Разведгруппа ВСУ попала в плен в Курской области

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ВС РФ ликвидировали троих бойцов ВСУ
ВС РФ ликвидировали троих бойцов ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военнослужащие разгромили разведывательную группу ВСУ в районе Николаево-Дарьино в Курской области. В результате операции трое украинских солдат были уничтожены, четверо захвачены в плен.

«Военные группировки „Север“ уничтожили группу украинских разведчиков из 225 отдельного штурмового батальона ВСУ. Четверо диверсантов взяты в плен», — передает слова представителя силового ведомства РИА Новости. Он добавил, что бой произошел у населенного пункта Николаево-Дарьино.

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Российские военнослужащие разгромили разведывательную группу ВСУ в районе Николаево-Дарьино в Курской области. В результате операции трое украинских солдат были уничтожены, четверо захвачены в плен. «Военные группировки „Север“ уничтожили группу украинских разведчиков из 225 отдельного штурмового батальона ВСУ. Четверо диверсантов взяты в плен», — передает слова представителя силового ведомства РИА Новости. Он добавил, что бой произошел у населенного пункта Николаево-Дарьино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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