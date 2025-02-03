Из Тюмени запустят новый автобус в Курган

Самый ранний рейс выезжает в 04:25, самый поздний — в 21:25
Из Тюмени в Курган с 4 февраля запустят ежедневный автобусный рейс. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.
«Новый межобластной маршрут „Тюмень-Курган“ запустят с 4 февраля с тюменского автовокзала. Отправление автобуса №8914 будет происходить ежедневно в 14:05 по местному времени», — рассказали в telegram-канале ГУС.
Отмечается, что это не единственный маршрут в Курган из Тюмени. Самый ранний рейс выезжает в 04:25, самый поздний — в 21:25.
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