Из Тюмени запустят новый автобус в Курган

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Самый ранний рейс выезжает в 04:25, самый поздний — в 21:25
Самый ранний рейс выезжает в 04:25, самый поздний — в 21:25 Фото:

Из Тюмени в Курган с 4 февраля запустят ежедневный автобусный рейс. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

«Новый межобластной маршрут „Тюмень-Курган“ запустят с 4 февраля с тюменского автовокзала. Отправление автобуса №8914 будет происходить ежедневно в 14:05 по местному времени», — рассказали в telegram-канале ГУС.

Отмечается, что это не единственный маршрут в Курган из Тюмени. Самый ранний рейс выезжает в 04:25, самый поздний — в 21:25.

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Из Тюмени в Курган с 4 февраля запустят ежедневный автобусный рейс. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. «Новый межобластной маршрут „Тюмень-Курган“ запустят с 4 февраля с тюменского автовокзала. Отправление автобуса №8914 будет происходить ежедневно в 14:05 по местному времени», — рассказали в telegram-канале ГУС. Отмечается, что это не единственный маршрут в Курган из Тюмени. Самый ранний рейс выезжает в 04:25, самый поздний — в 21:25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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