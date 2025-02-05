Звездный адвокат Пашаев обещал наркоторговцу комфорт в зоне СВО

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который подозревается в обмане участников спецоперации на Украине, предлагал наркоторговцу заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО. Об этом сообщается в материалах судебного дела.
«Пашаев обещал мне избежать уголовной ответственности путем заключения контракта о прохождении службы в зоне СВО, где я буду находиться в безопасных и комфортных условиях, а также получу награду», — указано в показаниях фигуранта уголовного дела о сбыте наркотиков, который затем стал клиентом Пашаева. Соответствующие материалы дела озвучили во Втором Западном окружном военном суде. Сообщение передает ТАСС.
Дополнительно, Эльман Пашаев выразил мнение о своем положении и давлении, которому он подвергался со стороны командования. По его словам, он якобы изначально знал, что на него давило собственное командование в зоне СВО.
Саму адвокату предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствиям, тот предлагал бойцам «отсидеться в тылу» за большие деньги. Пашаев известен тем, что работает с медийными личностями.
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