Звездный адвокат Пашаев обещал наркоторговцу комфорт в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эльман Пашаев предлагал своему клиенту, являющемся наркоторговцем, отсидеться в зоне СВО, чтобы избежать наказания
Эльман Пашаев предлагал своему клиенту, являющемся наркоторговцем, отсидеться в зоне СВО, чтобы избежать наказания Фото:

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который подозревается в обмане участников спецоперации на Украине, предлагал наркоторговцу заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО. Об этом сообщается в материалах судебного дела.

«Пашаев обещал мне избежать уголовной ответственности путем заключения контракта о прохождении службы в зоне СВО, где я буду находиться в безопасных и комфортных условиях, а также получу награду», — указано в показаниях фигуранта уголовного дела о сбыте наркотиков, который затем стал клиентом Пашаева. Соответствующие материалы дела озвучили во Втором Западном окружном военном суде. Сообщение передает ТАСС. 

Дополнительно, Эльман Пашаев выразил мнение о своем положении и давлении, которому он подвергался со стороны командования. По его словам, он якобы изначально знал, что на него давило собственное командование в зоне СВО.

Саму адвокату предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствиям, тот предлагал бойцам «отсидеться в тылу» за большие деньги. Пашаев известен тем, что работает с медийными личностями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший адвокат Эльман Пашаев, который подозревается в обмане участников спецоперации на Украине, предлагал наркоторговцу заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО. Об этом сообщается в материалах судебного дела. «Пашаев обещал мне избежать уголовной ответственности путем заключения контракта о прохождении службы в зоне СВО, где я буду находиться в безопасных и комфортных условиях, а также получу награду», — указано в показаниях фигуранта уголовного дела о сбыте наркотиков, который затем стал клиентом Пашаева. Соответствующие материалы дела озвучили во Втором Западном окружном военном суде. Сообщение передает ТАСС.  Дополнительно, Эльман Пашаев выразил мнение о своем положении и давлении, которому он подвергался со стороны командования. По его словам, он якобы изначально знал, что на него давило собственное командование в зоне СВО. Саму адвокату предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствиям, тот предлагал бойцам «отсидеться в тылу» за большие деньги. Пашаев известен тем, что работает с медийными личностями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...