Петербуржец лишился прав на 2 месяца из-за снега на номере авто

В Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, мужчина, управляя автомобилем, был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Причиной остановки стал снег на переднем государственном номере автомобиля. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Александр Стрибной 16 декабря 2024 года вечером, управляя „Daewoo Nexia“, около д. 74 по Среднему пр. В.О., нарушил ПДД. Стрибной налепил на передний государственный регистрационный знак снег», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Стрибной не признал свою вину, утверждая, что это не мешает идентификации автомобиля сотрудниками ГИБДД.
Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, в 2024 году Александр уже 74 раза привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Это послужило основанием для применения к нему строгих мер. Мировой судья, учитывая многократность нарушений, принял решение лишить водителя прав на управление транспортными средствами на срок 2 месяца. Это является значительной мерой, учитывая, что максимальное наказание по данной статье может составлять до 3 месяцев лишения прав.
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