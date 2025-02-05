Петербуржец лишился прав на 2 месяца из-за снега на номере авто

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Водитель не признал свою вину, утверждая, что снег не мешает идентификации автомобиля сотрудниками ГИБДД
Водитель не признал свою вину, утверждая, что снег не мешает идентификации автомобиля сотрудниками ГИБДД Фото:

В Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, мужчина, управляя автомобилем, был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Причиной остановки стал снег на переднем государственном номере автомобиля. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Александр Стрибной 16 декабря 2024 года вечером, управляя „Daewoo Nexia“, около д. 74 по Среднему пр. В.О., нарушил ПДД. Стрибной налепил на передний государственный регистрационный знак снег», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Стрибной не признал свою вину, утверждая, что это не мешает идентификации автомобиля сотрудниками ГИБДД.

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, в 2024 году Александр уже 74 раза привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Это послужило основанием для применения к нему строгих мер. Мировой судья, учитывая многократность нарушений, принял решение лишить водителя прав на управление транспортными средствами на срок 2 месяца. Это является значительной мерой, учитывая, что максимальное наказание по данной статье может составлять до 3 месяцев лишения прав.

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В Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, мужчина, управляя автомобилем, был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Причиной остановки стал снег на переднем государственном номере автомобиля. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Александр Стрибной 16 декабря 2024 года вечером, управляя „Daewoo Nexia“, около д. 74 по Среднему пр. В.О., нарушил ПДД. Стрибной налепил на передний государственный регистрационный знак снег», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Стрибной не признал свою вину, утверждая, что это не мешает идентификации автомобиля сотрудниками ГИБДД. Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, в 2024 году Александр уже 74 раза привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Это послужило основанием для применения к нему строгих мер. Мировой судья, учитывая многократность нарушений, принял решение лишить водителя прав на управление транспортными средствами на срок 2 месяца. Это является значительной мерой, учитывая, что максимальное наказание по данной статье может составлять до 3 месяцев лишения прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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