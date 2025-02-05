В Екатеринбурге возродят одно из самых захватывающих развлечений автолюбителей — гонки на треке, которые были популярны в 2000-х годах. Состязания пройдут на стадионе «Локомотив», сообщили URA.RU представители автошоу.
«В этом году мы ожидаем около 2000 зрителей, что для возрождающегося события — отличный показатель. Это не просто возвращение к традициям, но и явное свидетельство того, что зимние гонки действительно нужны нашему городу», — поделилась организатор Екатерина Филимонова.
Участниками станут гости из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Кургана и других городов, они поедут на специально подготовленных Lada Kalina и ВАЗ-2108 с каркасом безопасности. Также соревноваться будут и дети — в классах мини-багги (Д3-мини, Д3-микро, Д3-250 и Д3-450). Всем спортсменам предстоит преодолеть кольцевую ледовую трассу в 400 метров на стадионе «Локомотив». Организаторы обещают, что массовый старт с маневрами на льду точно впечатлят зрителей.
Мероприятие пройдет 16 февраля в 14:00. Помимо гонок, посетителей ждут розыгрыши призов, полевая кухня, согреться можно будет в подтрибунных помещениях. Необходим билет, который обойдется в 450 рублей.
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