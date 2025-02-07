Гражданин одной из стран СНГ, разыскиваемый по каналам Интерпола за убийство и разбой ,был экстрадирован в Россию. Экстрадиция произошла из Турции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Турецкой Республики экстрадирован гражданин одной из стран СНГ. Он обвиняется в убийстве и разбое», — рассказала Ирина Волк агентству ТАСС.
Ирина Волк пояснила, что в сентябре 2008 года в Санкт-Петербурге обвиняемый вместе с сообщниками напал на мужчину, отобрав у него автомобиль, документы, мобильный телефон и деньги. Через четыре месяца после нападения, обвиняемый нашел и убил свидетеля этих событий, после чего скрылся за границей. В июне 2011 года, по инициативе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый был объявлен в международный розыск. В мае 2023 года его задержали в Турции, после чего Генеральная прокуратура РФ организовала процедуру его экстрадиции.
Сегодня, как сообщила Ирина Волк, в аэропорту Стамбула подозреваемый был передан представителям российских правоохранительных органов. Он будет доставлен в Москву для дальнейшего расследования и судебного разбирательства по обвинениям в убийстве и разбое.
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