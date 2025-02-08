08 февраля 2025

Цыгане одолжили челябинке ребенка для оформления маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинка оформила на себя ребенка цыган ради выплат
Челябинка оформила на себя ребенка цыган ради выплат Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) женщина взяла ребенка у цыган, чтобы незаконно получить материнский капитал и другие соцвыплаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. 

«В Кыштыме полицейские раскрыли хищения более полутора миллионов бюджетных рублей, полученных обвиняемой за „рождение ребенка“. Жительница 1988 года рождения, которая, находясь в дружественных отношениях с представителями этнической группы, оформила на свое имя их ребенка», — отмечает пресс-служба областного главка.

Выяснилось, что обвиняемая предоставила в компетентные органы недостоверные документы о родах вне медицинского учреждения. После чего женщина посетила Отделение фонда пенсионного и соцстрахования, чтобы получить маткапитал и ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, которого фактически не рожала.

С августа 2015 года по октябрь 2024 года женщина незаконно получила более полутора миллионов бюджетных рублей. Уголовное дело возбужденно по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и направлено в городской суд.

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В Кыштыме (Челябинская область) женщина взяла ребенка у цыган, чтобы незаконно получить материнский капитал и другие соцвыплаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.  «В Кыштыме полицейские раскрыли хищения более полутора миллионов бюджетных рублей, полученных обвиняемой за „рождение ребенка“. Жительница 1988 года рождения, которая, находясь в дружественных отношениях с представителями этнической группы, оформила на свое имя их ребенка», — отмечает пресс-служба областного главка. Выяснилось, что обвиняемая предоставила в компетентные органы недостоверные документы о родах вне медицинского учреждения. После чего женщина посетила Отделение фонда пенсионного и соцстрахования, чтобы получить маткапитал и ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, которого фактически не рожала. С августа 2015 года по октябрь 2024 года женщина незаконно получила более полутора миллионов бюджетных рублей. Уголовное дело возбужденно по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и направлено в городской суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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