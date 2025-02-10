10 февраля 2025

Екатеринбуржцы массово бронируют БДСМ-отели на 14 февраля. Скрин

В БДСМ-отелях Екатеринбурга почти не осталось свободных мест на 14 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость номеров начинается от семи тысяч рублей
Стоимость номеров начинается от семи тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге стремительно сокращается количество свободных номеров в отелях с тематикой БДСМ. Отсутствие возможности забронировать комнаты на День всех влюбленных заметил корреспондент URA.RU.

Так, в БДСМ-апартаментах bdsm96 на 13 февраля заняты два из четырех номеров, они стоят 8500 и 8000 рублей в сутки. В День всех влюбленных пока забронирован только один номер. В БДСМ-апартаментах с сауной arthotel не осталось ни одного свободного номера на 14 февраля. В другие дни комнаты свободны и стоят 7000 рублей.

На «Авито» уже нельзя забронировать тематическую квартиру-студию. Бронь возможна только 15 февраля, стоимость — 8000 рублей в сутки. Владелец квартиры обещает полную анонимность. 

Тематика БДСМ подразумевает под собой сексуальные практики, основанные на эротическом обмене властью. Они могут затрагивать ролевые игры в управление и подчинение.

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В Екатеринбурге стремительно сокращается количество свободных номеров в отелях с тематикой БДСМ. Отсутствие возможности забронировать комнаты на День всех влюбленных заметил корреспондент URA.RU. Так, в БДСМ-апартаментах bdsm96 на 13 февраля заняты два из четырех номеров, они стоят 8500 и 8000 рублей в сутки. В День всех влюбленных пока забронирован только один номер. В БДСМ-апартаментах с сауной arthotel не осталось ни одного свободного номера на 14 февраля. В другие дни комнаты свободны и стоят 7000 рублей. На «Авито» уже нельзя забронировать тематическую квартиру-студию. Бронь возможна только 15 февраля, стоимость — 8000 рублей в сутки. Владелец квартиры обещает полную анонимность.  Тематика БДСМ подразумевает под собой сексуальные практики, основанные на эротическом обмене властью. Они могут затрагивать ролевые игры в управление и подчинение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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