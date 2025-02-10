В Екатеринбурге стремительно сокращается количество свободных номеров в отелях с тематикой БДСМ. Отсутствие возможности забронировать комнаты на День всех влюбленных заметил корреспондент URA.RU.
Так, в БДСМ-апартаментах bdsm96 на 13 февраля заняты два из четырех номеров, они стоят 8500 и 8000 рублей в сутки. В День всех влюбленных пока забронирован только один номер. В БДСМ-апартаментах с сауной arthotel не осталось ни одного свободного номера на 14 февраля. В другие дни комнаты свободны и стоят 7000 рублей.
На «Авито» уже нельзя забронировать тематическую квартиру-студию. Бронь возможна только 15 февраля, стоимость — 8000 рублей в сутки. Владелец квартиры обещает полную анонимность.
Тематика БДСМ подразумевает под собой сексуальные практики, основанные на эротическом обмене властью. Они могут затрагивать ролевые игры в управление и подчинение.
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