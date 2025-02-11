Челябинская спортсменка Попова трижды победила на международных соревнованиях. Фото

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Попова победила в трех забегах (архивное фото)
Попова победила в трех забегах (архивное фото) Фото:

Спортсменка из Челябинска Мария Попова стала трехкратной победительницей открытого чемпионата Республики Беларусь 2025 по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Челябинская параспортсменка — трехкратная победительница международных соревнований по легкой атлетике. Воспитанница спортшколы по адаптивным видам спорта Мария Попова завоевала три золотых медали открытого чемпионата Республики Беларусь 2025 среди спортсменов с нарушением слуха», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

Попова взяла золотые награды в дистанциях на 200, 400 метров, а также в эстафете четыре по 200 метров. Девушка тренируется под руководством Екатерины Высоцкой.

Попова завоевала три медали
Попова завоевала три медали
Фото:

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Спортсменка из Челябинска Мария Попова стала трехкратной победительницей открытого чемпионата Республики Беларусь 2025 по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Челябинская параспортсменка — трехкратная победительница международных соревнований по легкой атлетике. Воспитанница спортшколы по адаптивным видам спорта Мария Попова завоевала три золотых медали открытого чемпионата Республики Беларусь 2025 среди спортсменов с нарушением слуха», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Попова взяла золотые награды в дистанциях на 200, 400 метров, а также в эстафете четыре по 200 метров. Девушка тренируется под руководством Екатерины Высоцкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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