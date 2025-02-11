Спортсменка из Челябинска Мария Попова стала трехкратной победительницей открытого чемпионата Республики Беларусь 2025 по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Челябинская параспортсменка — трехкратная победительница международных соревнований по легкой атлетике. Воспитанница спортшколы по адаптивным видам спорта Мария Попова завоевала три золотых медали открытого чемпионата Республики Беларусь 2025 среди спортсменов с нарушением слуха», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Попова взяла золотые награды в дистанциях на 200, 400 метров, а также в эстафете четыре по 200 метров. Девушка тренируется под руководством Екатерины Высоцкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!