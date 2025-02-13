В Израиле состоялась свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа. Событие ознаменовалось выступлением Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн), которого прозвали «лучшим рэпером России».
«Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа прошла в Израиле. Ее главной звездой стал Джиган», — сообщает telegram-канал Shot. На мероприятие было приглашено около 200 гостей, в числе которых находились руководители еврейских общин.
По данным канала, в социальных сетях многие выразили надежду на улучшение отношений между РФ и Украиной после свадьбы потомков двух выдающихся раввинов. Церемония проходила на двух языках: русском и иврите.
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