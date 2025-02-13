Рэпер Джиган выступил на свадьбе детей главных раввинов Одессы и России. Видео

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Рэпер Джиган выступил в Израиле на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы
Рэпер Джиган выступил в Израиле на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы Фото:

В Израиле состоялась свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа. Событие ознаменовалось выступлением Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн), которого прозвали «лучшим рэпером России».

«Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа прошла в Израиле. Ее главной звездой стал Джиган», — сообщает telegram-канал Shot. На мероприятие было приглашено около 200 гостей, в числе которых находились руководители еврейских общин.

По данным канала, в социальных сетях многие выразили надежду на улучшение отношений между РФ и Украиной после свадьбы потомков двух выдающихся раввинов. Церемония проходила на двух языках: русском и иврите.

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В Израиле состоялась свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа. Событие ознаменовалось выступлением Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн), которого прозвали «лучшим рэпером России». «Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа прошла в Израиле. Ее главной звездой стал Джиган», — сообщает telegram-канал Shot. На мероприятие было приглашено около 200 гостей, в числе которых находились руководители еврейских общин. По данным канала, в социальных сетях многие выразили надежду на улучшение отношений между РФ и Украиной после свадьбы потомков двух выдающихся раввинов. Церемония проходила на двух языках: русском и иврите.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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